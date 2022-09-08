Collins: Faizler konusunda hala yapılması gerekenler var

Boston Fed'in yeni Başkanı Susan Collins, göreve başlamasından bu yana verdiği ilk demeçte, enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmenin Fed'in "tek işi" olduğunu söyledi. Fed'in faizleri ciddi oranda artırdığını belirten Collins, ancak faizler konusunda hala yapılması gerekenler olduğunu vurguladı.

FED'İN FAİZ ARTIRIMLARINA RAĞMEN FİYATLARDA HENÜZ BİR DÜŞÜŞ YOK

"Eylül toplantısında doğru politika adımının ne olacağını kesin bir şekilde söylemek için şu anda çok erken" diye konuşan Collins, "Faiz konusunda daha yapmamız gerekenler olduğunu tekrarlayabilirim, fiyatlarda henüz ciddi düşüşler görmedik ve bizim bakmamız gereken şey bu" dedi.