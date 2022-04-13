Fed Yönetim Kurulu üyesi Brainard: Birinci hedef enflasyonu düşürmek

Fed Başkan Yardımcısı olarak atanmak için Senato'nun nihai onayını bekleyen Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, enflasyonu aşağı getirmenin Fed'in en önemli görevi haline geldiğini söyledi.

Wall Street Journal tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Brainard, Fed'in fiyat baskılarını frenlemek için on yılların en agresif çabası çerçevesinde faizleri artırmakta olduğunu ifade etti.

Mart ayı enflasyon oranının büyük ölçüde emtia fiyatlarında artışı yansıttığını belirten Brainard, gıda ve benzin fiyatlarında hızlı artışın düşük gelirli aileler için özellikle sıkıntı yaratıcı olduğunu da vurguladı.

Enerji ve gıda fiyatlarını dışarıda bırakarak hesaplanan çekirdek fiyatlarda artışın ise Mart ayında Şubat ayındaki yüzde 0,5'ten yüzde 0,3'e gerilediğine işaret eden Brainard, "Çekirdek fiyatlarda bu yavaşlama memnuniyet verici" ifadelerini kullandı.