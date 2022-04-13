Fed Yönetim Kurulu üyesi Brainard: Birinci hedef enflasyonu düşürmek

Fed Başkan Yardımcısı olarak atanmak için Senato'nun nihai onayını bekleyen Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, enflasyonu aşağı getirmenin Fed'in en önemli görevi haline geldiğini söyledi.
Wall Street Journal tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Brainard, Fed'in fiyat baskılarını frenlemek için on yılların en agresif çabası çerçevesinde faizleri artırmakta olduğunu ifade etti.
Mart ayı enflasyon oranının büyük ölçüde emtia fiyatlarında artışı yansıttığını belirten Brainard, gıda ve benzin fiyatlarında hızlı artışın düşük gelirli aileler için özellikle sıkıntı yaratıcı olduğunu da vurguladı.
Enerji ve gıda fiyatlarını dışarıda bırakarak hesaplanan çekirdek fiyatlarda artışın ise Mart ayında Şubat ayındaki yüzde 0,5'ten yüzde 0,3'e gerilediğine işaret eden Brainard, "Çekirdek fiyatlarda bu yavaşlama memnuniyet verici" ifadelerini kullandı.
"FED YÜKSELEN ENFLASYONU AZALTMAK İÇİN FAİZ ORANLARINI ARTIRACAK"
Fed'in yüksek enflasyonu azaltma kabiliyetine güvenini de ifade eden Brainard, Fed'in yükselen enflasyonu azaltmak için faiz oranlarını hızlı şekilde artıracağını belirtti. "Fed enflasyonu yüzde 2 hedefimize geri getirmeye ve enflasyon bekleyişlerini kontrol altında tutmaya bağlı" diye konuşan Brainard, "Enflasyonun zaman içinde yüzde 2 seviyesine döneceğini öngörebiliriz. Bu dönüş istihdamın pandemi öncesi normallere dönüşü için düşünülenden daha fazla zaman alacak" dedi.
Konuşmasında Fed'in faiz artırımına devam edeceğini belirtmekle birlikte gelecek ay yapılacak toplantıda 50 baz puanlık bir faiz artırımına destek verip vermeyeceği konusunda bilgi vermeyen Brainard, Fed'in bilançosonu daraltma planlarını 3-4 Mayıs toplantısında açıklamasının büyük olasılık olduğunu ve sürecin Haziran ayında başlayabileceğini vurguladı.