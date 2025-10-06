CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Brent petrol 65,08 dolar

Brent petrol 65,08 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,08 dolardan alıcı buluyor.

Oluşturma Tarihi 06 Ekim 2025 10:08

Cuma günü 64,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,3 artarak 65,08 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 61,33 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin pazar günü çevrim içi gerçekleştirilen toplantıdaki üretim artışı kararı etkili oldu.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, beklendiği şekilde kasımda günlük 137 bin varil üretim artışı yapma kararı aldı.

Sekiz üye ülke, 7 Eylül'de gerçekleştirdikleri son toplantıda da üretimi ekim için günlük 137 bin varil artırma kararı almıştı. Söz konusu karar, piyasalardaki arz fazlası endişelerini yatıştırarak fiyatları yukarı yönlü destekledi. Grubun bir sonraki toplantısı 2 Kasım'da yapılacak.

Ukrayna'nın, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik devam eden saldırıları da arz endişelerini tetikleyerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Analistler, arz tarafında ise yılın son çeyreğinde zayıf talep dinamiklerinin kısa vadeli fiyat artışlarını sınırlayacağını öngörüyor.

Mevsimsel talebin kışa doğru azalması ve makroekonomik verilerin yukarı yönlü bir ivme sunmaması, piyasalarda talebin azalmasına ve yaşanan arz fazlasının fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlayacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,21 doların direnç, 60,57 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 01 Ekim 2025 13:12
Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 2,2 oldu Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 2,2 oldu 01 Ekim 2025 12:44
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 01 Ekim 2025 10:49
Türkiye’nin petrol ithalatı temmuzda arttı Türkiye'nin petrol ithalatı temmuzda arttı 01 Ekim 2025 10:09
Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor 01 Ekim 2025 10:07
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 01 Ekim 2025 10:05
Japonya’da otomobil satışları Eylül’de geriledi Japonya'da otomobil satışları Eylül'de geriledi 01 Ekim 2025 09:51
Çin konut piyasasında toparlanma beklentisi gerçekleşmedi Çin konut piyasasında toparlanma beklentisi gerçekleşmedi 01 Ekim 2025 09:43
Brent petrolün varili 66,10 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 66,10 dolardan işlem görüyor 01 Ekim 2025 09:37
Altının gramı 5 bin 158 liradan işlem görüyor Altının gramı 5 bin 158 liradan işlem görüyor 01 Ekim 2025 09:35
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 01 Ekim 2025 09:34
İngiltere’de iş dünyasının güveni 9 yılın en düşük seviyesinde İngiltere'de iş dünyasının güveni 9 yılın en düşük seviyesinde 01 Ekim 2025 09:22
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler