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Brezilya'da ticaret fazlası beklentileri aştı

Brezilya, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,5 artışla piyasa tahminlerinin çok üzerinde, 9,36 milyar dolar ticaret fazlası kaydetti. Piyasalarda beklenti 7,8 milyar dolar fazla olacağı yönündeydi.

Oluşturma Tarihi 06 Ocak 2024 11:11

Son Güncelleme Tarihi 06 Ocak 2024 11:11

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ihracat yıllık yüzde 9,5 artışla 28,84 milyar dolara yükseldi.

İhracat artışında özellikle tarımsal ihracatın yüzde 13,7 artışla 5,2 milyar dolar, madencilik sektörü ihracatının yüzde 8,9 artışla 7,62 milyar dolar olması etkili oldu.

İmalat sanayi toplam ihracatı yüzde 8,6 artışla 15,87 milyar dolara ulaştı. Öte yandan ithalat, büyük ölçüde tarım ürünler, madencilik endüstrileri ve imalat sanayi alımlardaki önemli düşüşler nedeniyle yüzde 10,7 gerileyerek 19,48 milyar dolar indi.

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