BRICS'in ilk "Kuantum Teknolojileri Forumu" Moskova'da düzenlendi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, BRICS üyesi ülkelerden bilim insanları, uzmanlar ve kamu temsilcileri, geleceğin en önemli teknoloji alanlarından biri olarak görülen kuantum teknolojilerinde işbirliği imkanlarını bu yıl ilk kez Moskova'da düzenlenen "Kuantum Teknolojileri Forumu"nda ele aldı.

Rosatom'un Rusya Federasyonu Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği forumun, "karşılıklı saygı, güven ve eşitlik ilkeleri temelinde sürdürülebilir bir BRICS kuantum topluluğunun oluşturulması" yönünde ilk adım niteliği taşıdığı belirtildi.

Forumda, bilim ve teknoloji çalışmalarının geliştirilmesi, kuantum hesaplama teknolojilerinin uygulanması, eğitim faaliyetleri ile kuantum alanında uzman insan kaynağının yetiştirilmesi ve iş gücü piyasasının oluşturulması öncelikli işbirliği alanları arasında yer aldı.

BRICS NÜKLEER ENERJİ PLATFORMU BİLDİRİSİ

Etkinlik kapsamında BRICS Nükleer Enerji Platformu katılımcılarının ortak bildirisi de kamuoyuyla paylaşıldı.

Bildiride, kuantum hesaplama teknolojilerinin geleceğin enerji sistemlerinin şekillenmesinde giderek daha önemli bir rol oynadığı vurgulanarak, nükleer enerjinin potansiyelinin daha etkin kullanılması amacıyla bu alandaki ortak çalışmaların güçlendirilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, teknolojilerin devletlerin egemenliğinin güçlendirilmesindeki temel rolüne dikkati çekti.

Likhachev, Rus nükleer endüstrisinin yurt dışında yüksek teknoloji alanlarının geliştirilmesine yönelik önemli bir deneyime sahip olduğunu belirterek, nükleer güç santrali projelerinin ortak ülkelerin teknolojik kapasitesini güçlendirdiğini, yeni sektörlerin oluşumunu teşvik ettiğini, insan kaynağı yetiştirme sistemlerinin gelişimine katkı sunduğunu ve bilimsel araştırmalar için güçlü bir temel oluşturduğunu ifade etti.

Bu yaklaşımın kuantum teknolojileri alanında kurulacak işbirlikleri açısından da büyük önem taşıdığını aktaran Likhachev, şunları kaydetti:

"BRICS bugün geniş ve güncel bir gündeme sahip, etkili bir uluslararası oluşum niteliği taşıyor. Kuantum teknolojileri konusunu bu gündemin bir parçası haline getirmek ise bizim ortak görevimizdir. Bugün Rusya'nın kuantum alanında ortaya koyabileceği önemli bir birikimi bulunuyor. Öncelikli platformlarda geliştirilen yedi kuantum bilgisayarımız, onlarca kuantum algoritmamız ve kuantum hesaplama, kuantum sensör teknolojileri ile kuantum iletişim alanlarında yürüttüğümüz çok sayıda projemiz var. Bu bilgi ve deneyim birikimini işbirliği çerçevesinde paylaşmaya hazırız. BRICS üyesi diğer ülkelerin de aynı yaklaşımı benimseyeceğine inanıyorum. Çünkü birlikte daha güçlüyüz. Araştırma kapasitemizi birleştirerek ve sanayi ile ekonominin gerçek ihtiyaçlarına yönelik teknolojik projeleri ortaklaşa hayata geçirerek yalnızca kurumlarımızı ve bilim merkezlerimizi değil, ülkelerimizi de daha güçlü hale getiriyoruz."