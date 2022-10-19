Financial Times'ın haberine göre British Airways, hava yolu ile yolculuk talebinin arttığı ortamda pilotların greve gitmelerinden kaçınmak için ücretler konusunda anlaşmaya vardı.

ÜCRETLER YÜZDE 4 ARTIRILACAK

British Airways'in sahibi IAG ile pilotları temsil eden British Airline Pilotlar Birliği (BALPA) arasında yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ücretler yüzde 4 artırılacak.

Varılan anlaşma ile British Airways, COVID salgını sırasında işten çıkarılan ancak şimdi göreve dönem pilotlara ek ödeme yapmayı da kabul etti.