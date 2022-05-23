Fox Business Network'e konuşan Bullard, "Faiz artırımlarını ne kadar önden yüklemeli yapabilirsek, enflasyonu ve enflasyon bekleyişlerini o kadar iyi kontrol altına alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Bullard, Fed'in enflasyonu daha çabuk şekilde kontrol altına alabilmek için bu yıl faizleri yüzde 3,5'e kadar yükseltebileceğini de belirtti.

"FED 2023 VE 2024'TE FAİZ ORANINI DÜŞÜREBİLİR"

St Louis Fed Başkanı konuşmasında, enflasyonun beklendiği gibi kontrol altına alınması halinde Fed'in 2023 ve 2024'te politika faiz oranını düşürebileceğini de vurguladı.

Konuşmasında ABD için bir stagflasyon senaryosu görmediğini, işsizlik oranını yıl sonuna kadar yüzde 3'ün altına inmekten alıkoyacak bir gelişme bulunmadığını belirten Bullard, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5 veya 3 büyümesini beklediğini ifade etti ve "Bir resesyon gelecek yıl için de benim temel senaryomda yok" diye konuştu.