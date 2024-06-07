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Bundesbank: Alman ekonomisi yavaş yavaş ivme kazanıyor

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisine ilişkin ilk yarı yıla ait raporunda yaklaşık iki yıl süren zayıflık döneminin ardından ekonominin yavaş yavaş yükselişe geçtiğini öngördü.

Oluşturma Tarihi 07 Haziran 2024 14:23

Son Güncelleme Tarihi 07 Haziran 2024 14:26

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisine ilişkin ilk yarı yıla ait raporunda 2024-2025 ve 2026 yıllarını kapsayan büyüme ve enflasyon tahminlerini duyurdu.

Buna göre, banka, Almanya'da bu yıl için takvim etkisinden arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,4'ten 0,3'e ve gelecek yıl için yüzde 1,2'den 1,1'e indirdi. Banka, 2026 için GSYH tahminini yüzde 1,3'ten 1,4'e yükseltti.

Raporda, Alman ekonomisinın yaklaşık iki yıl süren zayıflık döneminin ardından yavaş yavaş toparlandığına vurgu yapılırken "Sadece özel tüketim kademeli olarak yeniden toparlanmakla kalmayacak, aynı zamanda ihracat yılın ikinci yarısından itibaren yeniden iyileşecek." yorumunu yer verildi.

Bundesbank uzmanları, bu yıl ekonomide toparlanmanın Bundesbank'ın başlangıçta beklediğinden biraz daha yavaş olmasının muhtemel olduğunu, ülkede istikrarlı bir işgücü piyasası ve kademeli olarak düşen enflasyonun var olduğunu hatırlattı.

BANKA ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Bundesbank raporunda, enerji ve gıda fiyatlarının bu yıl önemli ölçüde düşmesinin beklendiği aktarılarak özellikle hizmet sektöründe enflasyonun inatçı olmaya devam edeceğinin altı çizildi.

Aralık 2023'te bu yıl için yüzde 2,7 enflasyon öngörüsünde bulunan Bundesbank, son raporunda söz konusu oranı yüzde 2,8'e çıkardı. Banka, 2024 yılı enflasyon tahminini yüzde 2,5'ten 2,7'ye yükseltirken 2025 enflasyon beklentisini de 2,2'de sabit tuttu.

Bundesbank raporunda, Almanya'da enflasyonun ücretlerde devam eden güçlü artışın etkisiyle inatçı olduğuna yer verilerek, "Hizmet sektöründe enflasyon inatçı olmaya devam etmekte. Keskin bir şekilde artan ücretler ve bunun sonucunda ortaya çıkan maliyet baskıları bunda önemli bir rol oynamaktadır" ifadesine yer verildi.

Bankanın bu yıl ve gelecek yıl için enflasyon tahminlerinin ECB'nin yüzde 2 hedefinin çok üstünde kalması ve tahminin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) fiyat artış beklentilerinin iyileşmesi üzerine faiz oranlarını yaklaşık 5 yıldan sonra ilk kez düşürmesinden bir gün sonra gelmesi dikkati çekti.

"ECB YÖNETİM KONSEYİ OLARAK OTOMATİK PİLOTTA HAREKET ETMİYORUZ"

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman ekonomisi zayıflık döneminden kurtuluyor." ifadesini kullandı.

Nagel, Almanların keskin bir şekilde yükselen ücretlerden, kademeli düşen enflasyondan ve istikrarlı işgücü piyasasından faydalandığını belirterek, Almanya'da enflasyonun düşmeye devam ettiğini ancak bunun ılımlı bir hızda gerçekleştiğini söyledi.

ECB Konseyi tarafından dün kararlaştırılan faiz indiriminin ardından Nagel, gelecek aylarda faizlerin daha fazla aşağı indirilmesi adımlarına yönelik "temkinli" yaklaşımı devam ettirerek, "Faiz indirimleri konusunda ECB Yönetim Konseyi olarak otomatik pilotta hareket etmiyoruz." dedi.

Alman ekonomisi, 2 yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu.

Ülke ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 24 Nisan'da "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.

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