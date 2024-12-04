Bundesbank Başkanı: Almanya katı harcama kurallarını yumuşatmalı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin "karmaşık" ve "zayıf" bir görünümle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunarak Berlin'i katı harcama kurallarını yumuşatmaya çağırdı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisinin salgın sonrası durgunluğu, Başbakan Olaf Scholz'un iktidar koalisyonuna karşı yaygın seçmen hoşnutsuzluğunu beslerken, Almanlar Şubat ayında sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Nagel Financial Times'a yaptığı açıklamada, bir sonraki hükümetin Berlin'in herhangi bir mali yılda GSYH'nin yüzde 0,35'inden fazla borçlanmasını yasaklayan sözde borç freninde reform yapması gerektiğini söyledi.

Nagel, savunma harcamalarını artırmak ve ülkenin altyapısını modernize etmek gibi yapısal tehditleri ele almak için daha fazla mali alanın "çok akıllıca bir yaklaşım" olacağını söyledi.

Bundesbank başkanının açıklamaları, gelecekteki bir şansölyenin Almanya'nın sınırlı mali hareket alanıyla nasıl başa çıkması gerektiğine inandığı konusunda şimdiye kadarki en açık sözlü açıklama oldu.

Nagel, mevcut görünümün 21. yüzyılın başındakinden bile "daha karmaşık" olduğunu söyledi.