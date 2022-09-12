Almanya Merkez Bankası(Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Deutscheland radyosuna verdiği röportajda, "Perşembe günkü adım açık bir işaretti ve enflasyon tablosu aynı kalırsa, daha net adımların takip edilmesi gerekecek" dedi.

Nagel, ECB'nin verilere bağımlı olduğunu söyleyerek, bu tür hareketlerin boyutu hakkında yorum yapmayı reddetti.

ECB, geçtiğimiz hafta faiz oranlarını 75 baz puan artırdı.

Bundesbank Başkanı ve ve ECB'nin oran belirleme Yönetim Konseyi'nin şahin üyeleri arasında yer alan Nagel, enflasyonun Aralık ayında yüzde 10'un üzerinde zirve yapabileceğini belirtti. Nagel, "2023 yılı boyunca enflasyonun biraz zayıflaması muhtemel, ancak yine de oran yüzde 6'nın üzerinde olacaktır." şeklinde konuştu.