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Bundesbank Başkanı Nagel: Almanya ekonomisi resesyona girebilir

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Alman ekonomisinin ABD gümrük tarifeleri nedeniyle resesyona girebileceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2025 12:41

Son Güncelleme Tarihi 13 Mart 2025 12:42

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği röportajda, Avrupa Birliği'nin, ABD'nin birliğin çelik ve alüminyumuna 2 Nisan'da uygulamayı planladığı gümrük tarifelerine yanıt vermekte haklı olduğunu vurguladı.

Küresel ticaret savaşının tüm taraflar için olumsuz olduğunu aktaran Nagel, böyle bir savaşın birliğin en büyük ekonomisi olan Almanya'yı bu yıl resesyona itebileceğini belirtti.

Nagel, "Tarifelerin olduğu bir dünyadayız, bu nedenle tarifeler gerçekten geliyorsa bu yıl için belki bir durgunluk bekleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Almanya'nın "Avrupa'nın hasta adamı" olduğu iddialarını reddeden Nagel, Alman ekonomisinin temelinin sağlam olduğunu ve ülkede güçlü şirketlerinin bulunduğunu dile getirdi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, otomobil başta olmak üzere Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen diğer malları da gümrük vergileriyle tehdit etti ancak henüz herhangi bir gümrük vergisi uygulamadı.

Dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla AB ürünleri için de gümrük vergilerini önemli ölçüde "kesinlikle" artıracağını açıklayan Trump, AB'den yapılan tüm ithalata yüzde 10 ya da yüzde 20 gümrük vergisi uygulamak istiyor.

Bu arada, Alman ekonomisi bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor. Ekonomi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya Merkez Bankasının (Bundesbank) ekonomiye ilişkin 24 Şubat'ta yayımlanan raporunda, kurulacak koalisyon hükümetinin zorlu ekonomik ortamda göreve başlayacağına işaret edilerek, temel eğilim açısından Alman ekonomisinin durgunluk içinde sıkışıp kalmaya devam ettiği aktarılmıştı.

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