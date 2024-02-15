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Bundesbank Başkanı Nagel: ECB hedefine en geç 2025 yılında ulaşacak

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, ECB fiyat artışına yönelik %2 hedefine en geç 2025 yılında ulaşacak açıklamasında bulundu.

Oluşturma Tarihi 15 Şubat 2024 09:11

Son Güncelleme Tarihi 15 Şubat 2024 09:11

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel'e göre tarih, para politikasını çok erken gevşetmenin çok geç kalmaktan daha kötü olduğunu gösteriyor.

Nagel, Bloomberg'e verdiği demeçte, "Geçmiş deneyimlerimize göre, faiz oranlarını çok erken düşürdüğünüzde, fiyatların yükseldiği ve karşı önlemler almak zorunda kaldığınız başka bir aşamayla karşılaşmanız genellikle daha acı verici olmuştur. Bu da ekonomik açıdan daha yüksek bir fiyat anlamına geliyor," diyerek yetkilileri durumu değerlendirirken sabırlı olmaya çağırdı.

Nagel de dahil olmak üzere politika yapıcılar, ücret artışlarının fiyat baskılarında yeniden canlanmayı tetikleme potansiyeli konusunda hala ihtiyatlı davranırken, borçlanma maliyetlerinde Haziran ayından önce ilk kesintinin olası olmadığının sinyalini veriyor. Salı günü beklenenden daha güçlü gelen ABD enflasyon verileri, merkez bankaları için süregelen risklerin altını çizdi.

Nagel, "Daha sağlam olmak, belirli bir faiz oranı seviyesinde daha uzun süre kalmak ve ancak daha sonraki bir zamanda harekete geçmek daha etkili bir stratejidir" dedi.

Enflasyon tablosunun iyileşmekte olduğunu söylemekle birlikte, yetkililerin tatmin olabilmesi için daha gidilecek çok yol olduğunu vurguladı.

Nagel, "Rakamlar doğru yönde ilerliyor" dedi. Yine de veriler "olmak istediğimiz yerde değil".

ECB'nin %2'lik fiyat artışı hedefine en geç 2025 yılında ulaşacağını ve bu hedefin altında kalmaktan endişe duymadığını söyledi.

Nagel, "Özellikle hizmet sektöründeki fiyat eğilimi hala çok güçlü görünüyor. Bir sonraki rakamları beklemem gerekecek, ancak hedefin altında kalabileceğimiz konusunda o kadar da endişeli değilim" diye konuştu.

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