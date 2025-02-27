Bundesbank Başkanı Nagel: Yeni Alman hükümeti duraksayan büyümeyi hızla ele almalı

Bundesbank (Almanya Merkez Bankası) Başkanı Joachim Nagel, Almanya'nın yeni hükümetinin ekonominin yapısal hatalarını hızlı bir şekilde ele alması ve Avrupa'nın en büyük ekonomisinde daha fazla yatırıma izin vermek için mali kurallarda reform yapması gerektiğini söyledi.

Nagel, "Zaman çok önemli. Yeni hükümetin hızlı hareket etmesi önemli. Almanya'nın rekabet gücünü arttırmak için yapısal sorunlarımız ele alınmalıdır" dedi.

Nagel, Bundesbank'ın mali istikrarı koruyarak kurallarda reform yapılmasına yönelik bir teklif sunarak üzerine düşeni yapacağını söyledi. "Teklifimizi kısa süre içinde yayınlayacağız; kapsamlı bir çalışma olacak" diyen Nagel, daha fazla yatırım yapılabilmesi için AB kuralları çerçevesinde net borçlanmanın arttırılabileceğini de sözlerine ekledi.

Pazar günkü seçimleri kazanan muhafazakar CDU/CSU bloğu ve Başbakan adayı Friedrich Merz koalisyon kurmak için büyük olasılıkla eski Başbakan Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile bir araya gelecek.