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Bundesbank Başkanı'ndan fiyat artışı yorumu: ECB müsamaha göstermemeli

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, "ECB'nin daha hızlı fiyat artışına müsamaha göstermemesi gerekli" dedi.

Oluşturma Tarihi 08 Mayıs 2024 09:07

Son Güncelleme Tarihi 08 Mayıs 2024 09:07

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Euro bölgesi ekonomisindeki derin yapısal değişikliklerin önümüzdeki yıllarda enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabileceğini ancak ECB'nin yine de daha hızlı fiyat artışına müsamaha göstermemesi gerektiğini söyledi.

Nagel, tedarik zinciri esnekliğinin artmasının bir bedeli olduğunu, demografik azalma ve yeşil dönüşüme bağlı olarak ortaya çıkan işgücü sıkıntısının fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini vurguladı.

Nagel yaptığı bir konuşmada, "Dayanıklılığı arttırmak için, özellikle stratejik öneme sahip mallar söz konusu olduğunda, bir tür riskten arındırma makul görünüyor. Tedarik zincirleri için daha fazla güvenliğin bazı ek fiyat baskılarını da beraberinde getireceğini unutmamalıyız" dedi.

Almanya'nın işgücü piyasası da bir sorun teşkil ediyor ve Nagel, potansiyel işgücünün 2026'dan itibaren yılda 80,000 azalacağını, bunun da ücretler ve dolayısıyla fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağını tahmin ediyor.

Yine de Nagel, bu kaçınılmaz değişikliklerin ECB'nin şu anda yılda %2 olarak hedeflediği enflasyon toleransını artırmaması gerektiğini vurguladı.

"Açık olan bir şey var: Bizim görevimiz fiyat istikrarıdır!" diye konuşan Nagel, "Orta vadede daha fazla fiyat baskısı olursa, buna karşı harekete geçmeliyiz, fiyat istikrarı, etkin bir uyum süreci için ön koşuldur" dedi.

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