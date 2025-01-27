Capital Economics: PMI verileri Çin ekonomisinin ivme kaybettiğine işaret etti

Capital Economics'e göre, Çin'in son PMI verileri, son dönemdeki politika gevşemesinin sağladığı avantajlara rağmen ekonominin Ocak ayında bir miktar ivme kaybettiğine işaret ediyor.

İmalat PMI beklentilerin oldukça altında kalırken, hizmetler PMI da geriledi.

Ekonomist Zichun Huang, bu arada inşaat göstergesinde görülen keskin düşüşün, mali desteğin faaliyet üzerindeki daha geniş baskıları dengelemekte zorlanabileceğini gösterdiğini savundu.

Huang'a göre hayal kırıklığı yaratan veriler, Çinli politika yapıcıların sürdürülebilir bir toparlanma sağlamada karşılaştıkları zorlukların altını çiziyor.

CE, yavaşlamanın kısa süreli olabileceğini ve politika desteğinin artmasıyla birlikte büyümenin önümüzdeki aylarda yeniden toparlanabileceğini düşünüyor. Ancak, ekonominin yapısal zorlukları ve ABD gümrük tarifelerinin yarattığı tehdit göz önüne alındığında, teşviklerin kısa vadeli bir destekten fazlasını sağlayabileceğine dair şüpheler devam ediyor.