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Cebr Çin ekonomisi için kritik tarihleri açıkladı

Cebr, merkez bankalarının enflasyonu düşürmek için uyguladıkları yüksek faiz politikalarına rağmen dünya GSYH'sının 2025 yılına kadar ortalamanın altında bir hızla da olsa büyümeye devam edeceğini öngördü.

Oluşturma Tarihi 26 Aralık 2023 08:59

Son Güncelleme Tarihi 26 Aralık 2023 08:59

Çin'de küresel GSYH'nın 2023 yılı için 104 trilyon dolar olacağını tahmin eden Cebr, GSYH'nın 2038 yılına kadar iki katından fazla artarak 219 trilyon dolara ulaşacağını öngördü.

"Büyümenin büyük kısmı, daha önce az gelişmiş ekonomiler ile daha olgun ekonomiler arasındaki yakalamayı yansıtacaktır" değerlendirmesini yapan Cebr, Çin ve emlak sektörüne ilişkin kasvete rağmen, ekonominin hala büyümekte ve negatif enflasyonla birlikte genişlemeci politikalar için bir miktar alan yaratmakta olduğunu belirtti.

"Çin ekonomisinin 2037 yılında ABD ekonomisini geride bırakarak en büyük ekonomi haline gelmesini bekliyoruz. Bu, geçen yılki tahminimizden bir yıl daha geç" ifadelerini kullanan Cebr, Hindistan'ın artık açıkça dünyanın üçüncü ekonomik süper gücü olma yolunda ilerlediğini vurguladı. Cebr, "Revize edilen rakamlar Hindistan'ın daha önce düşünüldüğü gibi 2021'de değil, 2022'de İngiltere'yi geride bırakarak dünyanın en büyük 5. ekonomisi olduğunu gösteriyor. Ancak bu konumunu sağlamlaştıran Hindistan'ın 2027 yılında Almanya'yı geçerek dünyanın en büyük 4. ekonomisi olacağı ve 2032 yılında da Japonya'yı geçerek dünyanın en büyük 3. ekonomisi olacağı tahmin ediliyor. Hindistan'ın 2035 yılında dünyanın üçüncü 10 trilyon dolarlık ekonomisi haline geleceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Normal zaman ufkumuzun ötesine baktığımızda, demografik baskılar etkisini göstermeye başladığında, ABD'nin 2050'lerde Çin'i tekrar geçeceğini ve Hindistan'ın 2080'lerde dünyanın en büyük ekonomisi haline geleceğini gördüklerini belirten Cebr, "Bu da Çin'in dünyanın en büyük ekonomisi olma süresinin alışılmadık derecede kısa olmasının beklendiği anlamına gelmektedir. Bunun küresel jeopolitik üzerinde de etkileri olacak ve mevcut iki süper güç yerine potansiyel olarak üç süper güç ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'nin, devam eden demografik sorunlara rağmen, 2022'de 13. büyük ekonomi iken 2038'de dünyanın 9. büyük ekonomisi olacağı tahmin eden Cebr, dünyanın en kalabalık 4. ülkesi olan Endonezya 2016'dan bu yana dünyanın en büyük 16. ekonomisi olduğunu, ancak şimdi sıralamada yükselerek 2035'te dünyanın en büyük 11. ekonomisi olacağı tahmin ettiklerini de vurguladı.

Hızla büyüyen üç Asya ekonomisinin büyük ekonomiler arasında tabloda en hızlı yükselenler olduğunu belirten Cebr, "Vietnam 2022'de 37. sıradan 2038'de 21. sıraya; Bangladeş 35. sıradan 20. sıraya ve Filipinler 39. sıradan 23. sıraya yükselecek" dedi.

Başlıca Avrupa ekonomilerinin göreceli konumlarının fazla değişmeyeceği tahmin eden Cebr, "Ancak, Birleşik Krallık ekonomisinin 2023 yılında Fransa'dan %10,2 daha büyük olması beklenirken, bu oranın 2038 yılında %19,9'a yükseleceği tahmin edilmektedir. Aynı dönemde, Birleşik Krallık ile (Birleşik Krallık'tan %32,5 daha büyük olan) Almanya arasındaki farkın biraz daralarak %28,8'e düşmesi beklenmektedir" dedi.

Rus ekonomisinin 2022 yılında 8. büyük ekonomi olduğunu, ancak Ukrayna işgalinin ardından uygulanan yaptırımlar ve bir savaş ekonomisi olma yolunda ilerlemesi nedeniyle 2038 yılına kadar 14. sıraya gerileyeceğini öngören Cebr, Singapur ve Malezya arasındaki yerel rekabetin devam etmesi muhtemel olduğunu ve demografik yapı ve daha geniş ekonomik tabanı sayesinde Malezya'nın 2028 yılında Singapur'u tekrar geçeceğini ve 2038 yılında Singapur'un dört sıra gerisinde dünyanın en büyük 33. ekonomisi olacağını tahmin ettiklerini de vurguladı.

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