Cebr Türkiye'nin dünyanın 17'nci büyük ekonomisi olacağını öngördü

2033 yılında da Türkiye'nin 18'nci büyük ekonomi olmaya devam edeceğini öngören Cebr, Türkiye'nin 2038'de ise 17'nci büyük ekonomi haline geleceğini tahmin etti.

Türkiye'de cari fiyatlarla GSYH'nın 2023'te 1 trilyon 30 milyar dolar, 2024'te 1 trilyon 46 milyar dolar olacağını öngören Cebr, 2033 ve 20238'de bu rakamların sırasıyla 1 trilyon 755 milyar ve 2 trilyon 2019 milyar dolara ulaşacağını ifade etti.

"Türkiye, 2023 yılı itibariyle SAGP'ye göre düzeltilmiş kişi başı GSYH'si 41.888 dolar olması beklenen üst-orta gelirli bir ülkedir" değerlendirmesini yapan Cebr, hem üretim hem de tüketici fiyatlarının 2023 yılında güçlü bir büyüme gösterdiğin ve olup, yıl boyunca enflasyonun %51,2 olarak gerçekleşmesi beklendiğini de vurguladı.

"Dünyanın geri kalanıyla karşılaştırıldığında, sadece dört ülkenin yıl boyunca daha yüksek bir enflasyon oranı görmesi beklenmektedir. 2023'te tahmin edilen enflasyon, 2021'e kadarki on yılda görülen ortalama enflasyon oranına göre, %11,5, yüksektir" ifadelerini kullanan Cebr, "Türkiye'de enflasyonun tarihi yüksek seviyelerde seyretmesi, öncelikle bir dizi geleneksel olmayan para politikasına bağlanabilir. Sıkılaştırıcı bir parasal yaklaşımı destekleyen küresel bir hissiyatın ortasında, Türkiye Aralık 2021'den Mayıs 2023'e kadar politika faizlerini %15,0'ten %8,5'e düşürerek zıt bir strateji benimsemiştir. Bu durum, ülkenin para biriminin 2022 yılında %30 değer kaybettiği bir döneme denk gelmiştir. Ancak, önemli döviz müdahaleleri yoluyla para birimini savunma çabaları, mali zorlukları daha da kötüleştirdi ve yüksek enflasyon seviyelerini körükledi. Seçimler öncesinde kamu sektörü maaşlarına yapılan zamlar ve gaz sübvansiyonları da dahil olmak üzere mali genişlemelerle durum daha da kötüleşti" dedi.

"Haziran 2023'ten bu yana, artan enflasyonla mücadele etmek için politika faizlerinin 20,0 puandan fazla artırılarak %35,0'e yükseltilmesiyle politikada kayda değer bir geri dönüş yaşanmıştır" değerlendirmesini yapan Cebr, "Ancak bunun etkinliği, enflasyon beklentilerini düşük faiz rejimine çıpalayan geleneksel olmayan politikaların devam eden etkileri nedeniyle sorgulanmaktadır" dedi.

Yüksek işsizlik oranına rağmen ekonominin2023 yılında iyi bir büyüme gösterdiğini belirten Cebr, "İşsizlik oranının 2023 yılında 0,4 puan azalarak %9,9'a gerileyeceği tahmin edilmektedir" dedi. Kamu borcunun GSYH'ye oranınin 2022'deki %31,7 seviyesinden 2023'te %34,4'e yükseldiğini, ancak yine de bunun nispeten düşük bir yük olarak kabul edildiğini anlatan Cebnr, "Bu nispeten düşük yük, hükümete 2023 yılında beklenen %5,4'lük bütçe açığı için mali alan sağlamıştır. Özellikle, 2023 yılının başlarında meydana gelen depremin ardından hedeflenen yeniden inşa çalışmalarının çarpan etkisi yaratarak bütçe açığı harcamalarını tamamlaması ve ekonomide talep artışını teşvik etmesi beklenmektedir" dedi.

Türkiye 2008 yılında da dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi olmuş ve 2013'te 16'ncı sıraya kadar yükseldikten sonra 2018'de 19'ncu sıraya gerilemişti. 2008'de GSYH 771 milyar dolar, 2013'te 958 milyar dolar ve 2018'de 780 milyar dolar olmuştu.