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Çekya Merkez Bankası'ndan hükümete bütçe çağrısı

Çekya Merkez Bankası (CNB) Başkanı Ales Michl, gelecekte enflasyonun yeniden canlanmasını önlemek için hükümete bütçeyi dengeleme çağrısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 06 Ocak 2025 08:45

Michl, "Prag'daki politika yapıcılar, hanelerin, şirketlerin ve devletin borçlanmasını sınırlamak için şahin bir para duruşunu sürdürmek istiyor." dedi.

CNB, geçtiğimiz ay, yeni verileri ve ekonomik görünümü değerlendirmek için faiz indirimlerine ara verdi ve Şubat ayındaki bir sonraki toplantıda daha ileri adımlara karar vereceklerini belirtti.

CNB Başkanı, "En büyük enflasyon riskleri, devlet bütçe açığı ve dolaşımdaki aşırı miktardaki paradır. Krizde değiliz; bu yüzden dengeli bir bütçeye ihtiyacımız var. Enflasyonla mücadele etmenin en iyi yolu budur." dedi.

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