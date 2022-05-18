Chicago Fed Başkanı Charles Evans, daha küçük faiz artırımları ile ilerlemesinin faizler nötr seviyeye ve büyük olasılıkla daha ötesine giderken enflasyonun ve iş gücü piyasasının durumunu değerlendirme konusunda Fed'e zaman sağlayacağını savundu.

"FAİZ ORANLARININ NÖTR SEVİYENİN ÜZERİNE GİTMESİNE İHTİYACIMIZ OLACAK"

"Finansal şartlarda gerekli sıkılaştırmanın hızlandırılması ve enflasyonu kontrol altına alma taahhütümüze bağlılığımızı kanıtlama, enflasyon bekleyişlerini kontrol altına almaya yardım için önden yüklemeli faiz artırımının önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuşan Evans, "Faiz oranlarının nötr seviyenin üzerine gitmesine büyük olasılıkla ihtiyacımız olacak. Ancak faizleri yükseltmek beni tedirgin ediyor, çünkü yükselen faizin büyümemeye ne zaman zarar vereceğini kesin olarak bilmek zor. 50'şer baz puanlık artırımlar yerine daha yavaş şekilde gitmek istiyorum" diye konuştu.

Evans, ABD'de enflasyonun 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3 veya altında oluşmasını beklediğini de vurguladı. ABD'de Nisan ayında enflasyon yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti.