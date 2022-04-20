Chicago Fed Başkanı Charles Evans, bu yıl iki 50 baz puanı içerecek ve nötre ulaşacak faiz artışı diliminin uygun olduğunu belirtti. Ancak Evans, daha fazla artışa gerek olmadığını gördüğünün altını çizdi.

"ENFLASYONİST BASKILARI GEVŞETMELİYİZ"

New York Ekonomic Club'da konuşan Evans, "Enflasyonist baskıları gevşetmek için net ilerlemeye bakmalıyız, aksi takdirde ne kadar yapmamız gerektiği konusunda daha fazla endişelenmemiz gerekecektir" dedi. Evans, eğer çekirdek enflasyon %3,5'e takılırsa, Fed'in nötrün üzerinde faiz artırabileceğini kaydetti.