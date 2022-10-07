"Faiz artırımlarında daha gidecek yerimiz var" diye konuşan Chicago Fed Başkanı Charles Evans, "Enflasyon şu anda yüksek ve bizim para politikasını daha sınırlayıcı bir seviyeye getirmeye ihtiyacımız var" dedi.

Enflasyonun ne kadar ısrarcı ve genele yaygın olduğunun bilincine varılmasında geç kaldıklarını ve bu nedenle faiz oranlarını 7 ayda sıfırdan yüzde 3-3,25 seviyesine getirdiklerini belirten Evans, "Güçlü iş gücü piyasasını yavaşlatmaya ve şu anda yüzde 3,7 olan işsizliği yükseltmeye başlayacağız" diye konuştu.

Evans, 1-2 Kasım toplantısında 75 baz puanlık bir faiz artırımı daha olup olmayacağı sorusuna, "Bu konu hakkında bir tartışma olacak" yanıtını verirken, gelecek 2 FOMC toplantısında 125 baz puan artırılmasını beklediğini ifade etti.