Önden yüklemeli faiz artırımlarının tamamlandığını, artık sınırlayıcı para politikasında doğru noktayı bulmaya çalıştıklarını ifade eden Evans, "75 baz puan olmayan bir hızda faiz artırımı, FOMC'ye nihai olarak ulaşılmak istenen seviyeye çok hızlı gitmeden biraz daha fazla veri görme imkanı verecek, bu bana akıllıca geldi" diye konuştu.

Fed'in yaptığı 75 baz puanlık faiz artırımını destekleyen Evans, ancak Fed'in şimdi faiz artırım hızını biraz geri çekmesi gerektiğini belirterek, "Para politikasını sıkılaştırmak için bolca kapasite var, ancak bunun daha yavaş bir hızla yapılması gerekli. Önden yüklemeyi tamamladık ve şimdi sınırlayıcı para politikasında doğru noktayı arıyoruz" dedi.

Aralık ayında ortaya konacak faiz projeksiyonlarının büyük olasılıkla Eylül ayında açıklananlardan biraz daha yüksek olacağını belirten Chicago Fed Başkanı, faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmenin ise şu andan bir yıl sonra mümkün olabileceğini savundu.