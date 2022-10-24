Fed tarafından düzenlenen bir sempozyumda konuşan Chicago Fed Başkanı Charles Evans, "Politika faizinin nötr faiz oranından ne kadar uzakta olduğu dikkate alındığından, Mart ayında önden yükleme yapmak iyi bir şeydi. Ancak faiz artırımında aşırıya kaçmak çok maliyetli olur. Ne kadar sınırlayıcı bir politikanın olması gerektiği konusunda büyük belirsizlik var. Bu nedenle faizi dinlenecek, gelecek verileri ve yaşanacak gelişmeleri değerlendirecek bir seviyeye getirmeliyiz" dedi.

Kişisel tahminlerim Fed'in Eylül ayında ortaya koyduğu projeksiyonlara genel olarak paralel diye konuşan Evans, "Fed fon faiz oranının 2023 ilk çeyrekte yüzde 4,5'in biraz üzerine çıkması ve bir süre için orada kalması taraftarıyım" ifadelerini kullandı.