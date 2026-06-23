Chicago Fed Başkanı Goolsbee’den enflasyon uyarısı: Yanlış yönde ilerliyor

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD'de enflasyonun kalıcı bir risk olmaya devam ettiğini belirterek fiyat baskılarının endişe verici seviyelerde seyrettiğini ifade etti.

Goolsbee, mevcut tabloyu değerlendirirken "Hedefin oldukça üzerinde ve yanlış yönde ilerleyen bir enflasyonla karşı karşıyayız" dedi.

FED'DE FAİZ TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Fed'in geçen haftaki toplantısında politika faizinin sabit tutulmasına rağmen, üyelerin yaklaşık yarısının yıl içinde en az bir faiz artışı gerektiğini düşündüğü belirtildi.

Son dönemde enflasyonun yeniden hız kazanması, mevcut faiz seviyelerinin fiyat artışlarını kontrol altına almakta yetersiz kalabileceği endişelerini güçlendirdi.

ENERJİ VE SAVAŞ ETKİSİ FİYATLARI YUKARI TAŞIYOR

ABD'de enflasyon mayıs ayında son üç yılın en hızlı artışını gösterirken, bu yükselişte enerji maliyetlerindeki artış ve jeopolitik gerilimlerin etkili olduğu ifade ediliyor.

İran'daki savaşın enerji fiyatlarını yukarı çekmesi ve ücret artışlarının bu maliyetleri dengeleyememesi, enflasyon üzerindeki baskıyı artırdı.

"GEÇİCİ Mİ KALICI MI?" TARTIŞMASI ÖNE ÇIKIYOR

Goolsbee, Fed'in özellikle tarifeler ve enerji kaynaklı şokların geçici olup olmadığını değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Hizmet sektöründeki fiyat artışlarını "rahatsız edici" olarak nitelendiren Goolsbee, bu tür baskıların genellikle daha kalıcı olabildiğine dikkat çekti.