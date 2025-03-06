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Çin ABD ile savaşmaya hazır olduğunu açıkladı

ABD Başkan Donald Trump, Çin üzerindeki baskıyı artırırken Çin, ABD ile sonuna kadar savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2025 09:08

Son Güncelleme Tarihi 06 Mart 2025 09:08

ABD Başkan Donald Trump, Çin üzerindeki ekonomik ve siyasi baskıyı arttırırken Çin'in ABD Büyükelçiliği yayınladığı bir mesajda "ABD'nin istediği şey savaşsa, ister gümrük vergisi savaşı, ister ticaret savaşı ya da başka bir savaş türü olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız" diyerek ABD'ye karşı giderek daha agresif bir tutum sergileyeceğinin sinyalini verdi.

Söz konusu açıklamalar, Trump'ın Çin'den ithalata getirdiği %10'luk ek gümrük vergilerinin Salı günü yürürlüğe girmesiyle birlikte, yaklaşık bir ay içinde uygulanan toplam gümrük vergilerinin %20'ye ulaşması üzerine geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'yi otoriter olmayı bırakmaya ve erken bir tarihte doğru diyalog ve işbirliği yoluna geri dönmeye çağırıyoruz" dedi.

Pekin, ABD vergilerine hızlı bir misilleme olarak Salı günü bazı ABD mallarına 10 Mart'tan itibaren %15'e varan ek gümrük vergileri uygulayacağını açıklamıştı.

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