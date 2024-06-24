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Çin AB'den vergilerin iptalini istiyor

Çin, AB'nin Çin'den elektrikli araçlar ithalatına uygulayacağı gümrük vergilerini 4 Temmuz'dan önce iptal etmesini talep ederken, Çinli firmaları korumak için her türlü adımı atacağını belirtti.

Oluşturma Tarihi 24 Haziran 2024 08:43

Son Güncelleme Tarihi 24 Haziran 2024 08:44

Çin'in devlet kontrolündeki Global Times gazetesinin haberine göre Pekin, Avrupa Birliği'nin Çin elektrikli araçlarına yönelik ön tarifelerini 4 Temmuz'a kadar kaldırmasını istiyor.

Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik yüzde 38,1'e varan geçici AB vergileri 4 Temmuz'da başlayacak. Bu arada birlik, AB'nin Çinli elektrikli araç üreticilerine yönelik aşırı ve haksız sübvansiyon iddialarını araştırıyor.

ÇİNLİ FİRMALAR KORUNMAK İÇİN HER TÜRLÜ ADIM ATILACAK

Çin defalarca AB'ye tarifelerini iptal etmesi çağrısında bulunarak müzakere etme isteğini dile getirdi. Pekin, Trump yönetimi tarafından hâlâ ABD'nin mallarına uyguladığı gümrük vergilerinden rahatsız olan başka bir gümrük vergisi savaşına dahil olmak istemiyor, ancak böyle bir durumun gerçekleşmesi durumunda Çinli firmaları korumak için her türlü adımı atacağını söylüyor.

AB Komisyon Üyesi Valdis Dombrovskis ile Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao'nun Cumartesi günü Almanya Ekonomi Bakanı'nın Çin'e yaptığı ziyaret sırasında yaptığı görüşmenin ardından her iki taraf da tarife görüşmelerinin yeniden başlatılması konusunda anlaştı. Wentao, tartışma kapılarının "açık" olduğunu söyledi.

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