Çin ABD'ye tarife ateşkesini 90 gün daha uzattı

Çin ABD'ye uygulanan tarife ateşkesini 90 gün daha uzattığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 12 Ağustos 2025 08:59

Son Güncelleme Tarihi 12 Ağustos 2025 09:01

Çin Ticaret Bakanlığı, Washington'ın duyurusunun ardından ABD ile uygulanan tarife ateşkesini 90 gün daha uzattığını doğruladı.

Bu karar, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret anlaşmazlığını çözmek için ek süre sağlayacak.

Pekin'in uzatma kararı, Başkan Trump'ın Çin ithalatına yönelik yüksek tarifeleri kasım ortasına kadar erteleyen başkanlık emrinin ardından geldi.

Nisan ayında varılan ve salı günü sona erecek olan mevcut ateşkesin uzatılmasıyla, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı tarifelerin %145'e, Çin'in ABD ürünlerine uyguladığı vergilerin ise %125'e çıkması geçici olarak engellenecek.

Çin Ticaret Bakanlığı, son kararın iki ülke arasında Stockholm'de yapılan ticaret görüşmelerinde alındığını belirtti.

ING China Baş Ekonomisti Lynn Song, bu gelişmeyi beklenen ve memnuniyetle karşılanan bir adım olarak değerlendirdi.

Son haftalarda ABD-Çin ticaret müzakerelerindeki gelişmelerin genellikle olumlu yönde ilerlediğini belirten Song, "Ancak yakın tarih, ticari gelişmelerin bir anda değişebileceğini kanıtlıyor" uyarısında bulunarak, her an tersine dönebilecek bir duruma karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

