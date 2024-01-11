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Çin Başbakan Yardımcısı yabancı yatırımları kolaylaştırma sözü verdi

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng küresel finans yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda, yabancı kurumların ülkeye yatırım yapmasını kolaylaştırma sözü verdi.

Oluşturma Tarihi 11 Ocak 2024 08:53

Son Güncelleme Tarihi 11 Ocak 2024 08:53

Çin Başbakan Yardımcısı aynı zamanda Çin Mali ve Ekonomik İşler Merkezi Komisyonu ofisinin de direktörü olan He Lifeng küresel finans yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda, yabancı kurumların ülkeye yatırım yapmasını kolaylaştırma sözü verdi.

Toplantı, ülkenin ekonomik gidişatına ilişkin belirsizlik ve ABD ile yaşanan gerginlikler nedeniyle yabancı yatırımcıların Çin'e yönelik büyük ölçüde bekle ve gör yaklaşımını benimsediği bir dönemde gerçekleşti.

Devlet haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, He toplantıda yaptığı konuşmada "Çin, sermaye piyasasındaki reformu ve iki yönlü açılımı derinleştirmeye, sınır ötesi yatırım ve finansmanı kolaylaştırmaya ve Çin'e daha fazla yabancı finans kuruluşu ve uzun vadeli sermaye çekmeye devam edecek" dedi.

Çin Başbakanı Li Qiang Salı günü Dünya Ekonomik Forumu'nun İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen yıllık zirvesinde konuşacak.

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