Asya İçin Boao Forumu Yıllık Konferansı 2023'te konuşan Çin Başbakanı, istihdam ve fiyatlar sabit kalırken, tüketim ve yatırımların iyileştiğinin altını çizdi.

Çin'in küresel durumdan bağımsız olarak reformlara ve ekonomisini serbestleştirmeye bağlı kalacağını belirten Başbakan Li, piyasaya erişimi artırmak ve iş ortamını iyileştirmek için yeni tedbirler uygulayacaklarını vurguladı.

Li konuşmasında Asya ülkelerini dünya barışı için bir "çıpa" oluşturmak için işbirliğine çağırdı ve bunun kalkınma için ön şart olduğunu ifade etti.