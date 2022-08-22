Çin Merkez Bankası bir yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) 5 baz puan düşürerek yüzde 3,65'e, beş yıllık LPR faizini ise 15 baz puan düşürerek yüzde 4,30'a indirdi.

Çin Merkez Bankası bir yıl vadeli LPR'ı en son Ocak'ta, beş yıllık LPR'ı ise Mayıs'ta indirmişti. Beş yıllık LPR oranı konut kredilerinin maliyetini etkiliyor.

18 banka tarafından referans faiz oranı olarak kullanılan faiz oranının düşmesi, şirketler ve tüketiciler için borçlanma maliyetlerinin azalması anlamına geliyor.

EKONOMİDE YAVAŞLAMA SİNYALLERİ GELMİŞTİ

Bankanın kararı, geçen hafta açıklanan Temmuz ayı göstergelerinde ekonomik toparlanmanın yavaşladığına ilişkin işaretlerin görülmesinin ardından geldi.

Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) verilerine göre, Temmuz'da sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,8 artarken, Haziran'daki yüzde 3,9'luk artışın gerisinde kaldı. Perakende satışlar da Haziran'daki yıllık yüzde 3,1'lik artışın ardından Temmuz'da yüzde 2,7 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

Sabit sermaye yatırımları yılın ilk 7 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 büyürken, ilk 6 aydaki yüzde 6,1'lik büyümenin yavaşladığı gözlendi.

Gayrimenkul yatırımları ise yılın ilk 7 ayında önceki yıla göre yüzde 6,4 azaldı.

Öte yandan, kentlerdeki işsizlik oranının da hala yüksek seviyede olduğu görülüyor. UİB verilerine göre, Haziran'da yüzde 5,5 olan işsizlik oranı, Temmuz'da yüzde 5,4 oldu. 16-24 yaş grubundaki işsizlik oranı Haziran'da yüzde 19,3 iken Temmuz'da yüzde 19,9'a çıktı.