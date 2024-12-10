Çin bu yıl ekonomik büyüme hedefine ulaşmaya güveniyor

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'in bu yıl ekonomik büyüme hedefine ulaşma ve dünyanın en büyük ekonomik büyüme motoru rolünü oynamaya devam etme konusunda tam güven duyduğunu söyledi.

Çin devlet medyasında yer alan habere göre, Xi ayrıca dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'nin Çin ile çalışmasını umduğunu belirtti.

Çin Devlet Başkanı, gümrük vergileri, ticaret ve teknoloji savaşlarında kazanan olmayacağını ifade etti.

Çin, bu yıl yaklaşık %5'lik bir ekonomik büyüme hedefi belirledi.