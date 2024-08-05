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Çin Caixin PMI hizmet sektöründe artışı işaret etti

Çin'de Caixin PMI, hizmet sektörü faaliyetlerinde artış sinyali verdi.

Oluşturma Tarihi 05 Ağustos 2024 08:54

Son Güncelleme Tarihi 05 Ağustos 2024 08:55

Çin'in hizmet sektörüne ilişkin özel bir gösterge, resmi verilerde görülen eğilimin aksine, faaliyetin Temmuz ayında bir ay öncesine göre daha hızlı arttığının sinyalini verdi.

Caixin Media Co. ve S&P Global tarafından hesaplanan Caixin hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Haziran ayındaki 51,2'den Temmuz ayında 52,1'e yükseldi. Piyasa endeksi 51,4'e doğru sınırlı bir artış göstereceği yönündeydi.

Böylece endeks art arda 19 ay boyunca genişleme bölgesinde kaldı. 50'nin üzerindeki bir okuma hizmet ekonomisinin büyüdüğünü, altındaki bir okuma daraldığını gösteriyor.

Caixin, Temmuz ayında hem arz hem de talebin yükseldiğini, iş faaliyetlerinin ve toplam yeni siparişlerin art arda 19'uncu ayda da bir önceki aya göre daha hızlı arttığını söyledi.

Caixin'e göre, dış talep de üst üste 11'inci ayda da genişledi.

Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Wang Zhe, "Ancak bu yükselişe rağmen talebin 11 ayın en düşük seviyesine gerilediğini ve bu durumun yurt dışı talebin büyümesindeki yavaşlamaya işaret ettiğini belirtmekte fayda var." dedi.

Caixin'e göre, Çin işgücü piyasası için olumlu bir işaret olarak, hizmetler sektöründeki istihdam göstergesi son yarı yılda ikinci kez pozitif bölgeye girerek Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Wang, "Hizmet sağlayıcılar, artan pazar talebine yanıt olarak iş güçlerini artırdı, bu da mevcut siparişlerin bir kısmını tüketti ve birikmiş işlerin göstergesini negatif bölgeye itti." dedi.

Ancak işletmelerin iyimserliği sınır kaldı; Ankete katılan bazı şirketler ileride pazarın daha da iyileşeceğine güvenirken, diğerleri görünümle ilgili endişelerini dile getirdi. Temmuz ayında, gelecekteki faaliyet beklentilerine ilişkin gösterge hafifçe toparlandı ancak katı Covid-19 kısıtlamalarının uygulandığı Mart 2020'den bu yana ikinci en düşük seviyesindeydi.

Bugün açıklanan veriler, Çin'in hem hizmet hem de inşaat faaliyetlerini kapsayan resmi imalat dışı PMI verileriyle çelişiyor. İstatistik bürosunun geçen hafta yaptığı açıklamaya göre, resmi PMI Haziran'daki 50,5'ten Temmuz'da 50,2'ye düştü.

Resmi ölçümle karşılaştırıldığında Caixin araştırması daha çok özel ve küçük şirketleri kapsıyor.

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