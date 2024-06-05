CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin Caixin PMI son 10 ayın en hızlı büyümesine işaret etti

Çin Caixin PMI son 10 ayın en hızlı büyümesine işaret etti

Çin'de Caixin Media ve S&P Global tarafından hazırlanan Caixin hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) hizmet faaliyetlerinde son 10 ayın en hızlı büyümesine işaret etti.

Oluşturma Tarihi 05 Haziran 2024 09:37

Son Güncelleme Tarihi 05 Haziran 2024 09:37

Çin'de Caixin Media ve S&P Global tarafından hazırlanan Caixin hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mayıs ayında Nisan ayındaki 52.5 seviyesinden 54.0'a yükseldi.

Üst üste 17 ay aydır 50 puanın üzerinde kalan endeks, Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Endeksin 50'nin üzerinde olması genişlemeye, altında olması ise daralmaya işaret ediyor.

Caixin, ankete katılan hizmet sağlayıcıları tarafından bildirilen ticari faaliyet ve toplam yeni siparişlerin, sırasıyla geçen yılın Temmuz ve Mayıs aylarından bu yana en hızlı şekilde artarak üst üste 17. ay büyüdüğünü söyledi. İhracat siparişleri de art arda dördüncü ay daha hızlı bir genişleme kaydederek dokuzuncu ay üst üste genişleme bölgesinde kaldı.

DARALMANIN ARDINDAN BÜYÜMEYE GERİ DÖNDÜ

Hizmet sektöründeki istihdam üç aylık daralmanın ardından büyümeye geri döndü. Caixin Insight Group ekonomisti Wang Zhe, "Ankete katılan şirketler, küresel ekonomik manzara ve artan hammadde maliyetleri konusunda endişelerini dile getirmelerine rağmen, gelecekteki pazar beklentileri konusunda genel olarak kendilerinden eminler" dedi.

Çin'in hem hizmet hem de inşaat faaliyetlerini kapsayan imalat dışı PMI değeri Nisan ayındaki 51,2 seviyesinden 51,1'e geriledi, ancak hizmet faaliyetlerini takip eden alt endeks Nisan ayındaki 50,3 seviyesinden Mayıs ayında 50,5'e yükseldi.

İlginizi Çekebilir
Almanya’da işsizlik oranı beklentilerin üzerinde Almanya'da işsizlik oranı beklentilerin üzerinde 04 Haziran 2024 11:48
Dolar endeksi 2 ayın en düşük seviyelerinden uzaklaşıyor Dolar endeksi 2 ayın en düşük seviyelerinden uzaklaşıyor 04 Haziran 2024 11:45
BoE faiz indirimi için seçim sonrasını bekleyebilir BoE faiz indirimi için seçim sonrasını bekleyebilir 04 Haziran 2024 11:44
Gram altın güne değer kaybıyla başladı Gram altın güne değer kaybıyla başladı 04 Haziran 2024 11:33
Petrol fiyatları son 4 ayın en düşük seviyesinde Petrol fiyatları son 4 ayın en düşük seviyesinde 04 Haziran 2024 10:41
İngiltere’de perakende satışlar ılımlı büyüdü İngiltere'de perakende satışlar ılımlı büyüdü 04 Haziran 2024 10:12
BOJ Başkanı Ueda: Riskler değişirse faiz seviyesini değiştiririz BOJ Başkanı Ueda: Riskler değişirse faiz seviyesini değiştiririz 04 Haziran 2024 09:31
ABD yaptırımları Rusya’nın ticaretine darbe vuruyor ABD yaptırımları Rusya'nın ticaretine darbe vuruyor 04 Haziran 2024 09:26
ASEAN bölgesinde imalat koşulları iyileşti ASEAN bölgesinde imalat koşulları iyileşti 04 Haziran 2024 09:19
BofA çip üreticilerinin hisseleri için tarih verdi BofA çip üreticilerinin hisseleri için tarih verdi 04 Haziran 2024 09:13
Japonya Maliye Bakanı: Yene yaptığımız müdahale bir dereceye kadar etkili oldu Japonya Maliye Bakanı: Yene yaptığımız müdahale bir dereceye kadar etkili oldu 04 Haziran 2024 09:07
Avrupa’da Çin yapımı elektrikli araç kayıtları arttı Avrupa'da Çin yapımı elektrikli araç kayıtları arttı 04 Haziran 2024 08:58
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.010,10
%1,0101
EURO
1.009,23
%0,9226
DOLAR
1.007,04
%0,7039
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.117,50
%11,7497
EURO
1.115,07
%11,5066
DOLAR
1.264,58
%26,4576
ALTIN
972,56
%-2,7437
BORSA
1.145,66
%14,5663
EURO
1.125,96
%12,596
DOLAR
1.339,57
%33,9572
ALTIN
1.008,53
%0,8532
BORSA
1.770,36
%77,0359
EURO
1.725,21
%72,5207
DOLAR
2.263,17
%126,3166
ALTIN
2.026,32
%102,6319
BORSA
BİST En Aktif Hisseler