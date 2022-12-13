Çin COVID - 19 tedbirlerini gevşetmeye devam edecek

Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang, Çin-Afrika ilişkileri konusunda bir Semafor etkinliğinde yaptığı konuşmada, Çin'in sıkı COVID-19 tedbirlerini daha da gevşetmeye devam edeceğini söyledi.

Qin, Çin'in "yakın gelecekte" daha fazla yabancı ziyaretçiyi kabul edebilir hale geleceğini de vurguladı.

"İnsanların endişelerini biliyoruz. Şu anda tedbirler gevşetilmeye başlandı ve yakın gelecekte tedbirlerin daha da gevşetileceğine ve uluslararası seyahatlerin daha kolay hale geleceğine inanıyorum" diye konuşan Qin, "Çin koronavirüs salgınına yanıtını ayrılıyor ve optimize ediyor" ifadelerini kullandı.