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Çin ekonomisi dördüncü çeyrekte piyasanın büyüme beklentilerini yakalayamadı

Çin ekonomisi 2023 yılının son çeyreğinde piyasanın büyüme beklentilerini yakalayamadı.

Oluşturma Tarihi 17 Ocak 2024 09:15

Son Güncelleme Tarihi 17 Ocak 2024 09:15

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, 2023 yılının son üç ayında GSYH %5,2 oranında arttı. Ekonomistler ise yüzde %5,3-%5,6 arasında değişen tahminlerde bulunmuştu

2023 yılının tamamında da GSYH büyümesi de %5,2 olarak gerçekleşti.

Pinpoint Asset Management'ın başkanı ve baş ekonomisti Zhiwei Zhang yayınladığı yatırımcı notunda, "Emlak sektörüne yapılan yatırımların düşmesiyle, ekonomi imalat sektörüne ve hizmet sektörüne daha bağımlı hale geldi. Bu geçişin tamamlanması zaman alacaktır. Piyasadaki en önemli soru, emlak sektöründeki geçişin ne zaman tamamlanacağıdır." dedi.

Ulusal İstatistik Bürosu dördüncü çeyrek GSYH verisi ile birlikte genç işsizliğini de yeniden açıklamya başladı. Halen okula devam edenler hariç tutulduğunda, 16-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranı %14,9 olurken, Aralık ayında şehirlerdeki oran %5,1 oldu.

Büro, hesaplama yöntemlerini yeniden değerlendirme ihtiyacını gerekçe göstererek genç yaş grubunun işsizlik oranını açıklamayı yaz aylarında geçici olarak askıya almıştı. Söz konusu işsizlik oranı daha önce %20'nin üzerine çıkmıştı.

Perakende satışlar Aralık ayında bir önceki yıla göre %7,4 oranında artarak %8'lik büyüme beklentilerini karşılayamadı.

Sanayi üretimi Aralık ayında bir önceki yıla göre %6,8 oranında artarak %6,6'lık büyüme tahminlerini aştı.

Sabit varlık yatırımları 2023 yılı için öngörülen %2,9'luk artışın bir miktar üzerinde, %3 oranında artmıştır.

Sabit varlık yatırımları içinde gayrimenkul 2023 yılında %9,6 oranında azalmıştır. Altyapı yatırımları %5,9 oranında artarken, imalat sanayi yatırımları %6,5 oranında büyümüştür.

Fiziksel ürünlerin online perakende satışları %8,4 oranında artarak toplam perakende satışların yaklaşık %28'ini oluşturdu.

İstatistik bürosu ayrıca hizmet sektöründeki perakende satışların 2023 yılında bir yıl öncesine göre %20 arttığını belirtti.

Aralık ayı perakende satışları mücevheratta %29, giysi ve ayakkabı alımlarında ise %26 artış gösterdi.

Günlük ihtiyaçlar, ilaç, kültür ve ofis ürünleri ile inşaat malzemeleri satışları Aralık ayında düştü.

Çin, Covid-19 kontrollerini Aralık 2022'de aniden sona erdirmiş ve insanlar o ay yaygın hastalıklar nedeniyle ilaç almaya koşmuştu.

İstatistik bürosu, Çin'in nüfusunun 2023 yılında bir önceki yıla göre 2 milyondan fazla azalarak 1,41 milyara gerilediğini açıkladı. Nüfus 2022'de 2021'e göre 850.000 kişi azalmıştı.

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