Ekonomistler Çin hükümetinin pandemi kısıtlamalarını kaldırmak konusunda aceleci olmayacağı beklentisiyle büyüme tahminlerini düşürdü.

Bu yıl için tahmin yüzde 3,4'ten 3,3'e, gelecek yıl için yüzde 5,1'den yüzde 4,9'a düşürüldü. 2024 yılı tahmini ise yüzde 5'ten yüzde 4,8'e düşürüldü.

Çin'de uygulanan Sıfır Kovid politikaları seyahat ve harcamaların azalması gibi ekonominin birçok alanında baskıya neden oluyor. Bunun yanı sıra gayrimenkul sektöründe yaşanan kriz inşaat ve bankacılık sektörlerini olumsuz etkiliyor.

SIFIR KOVİD POLİTİKALARINDA KIRMIZI IŞIK YANMIYOR

Komünist Parti'nin Kongresinde bu politikanın terk edileceğine yönelik herhangi bir mesaj verilmemesi ekonomik görünüme ilişkin endişelerin artmasına yol açtı. Ankete katılan 18 ekonomistten 11'i ekonominin gelecek yılın ilk yarısında tamamen açılmasını bekliyor.

Ünlü yatırımcı Mark Mobius bir mülakatta bu yıl sonunda söz konusu politikanın sonlandırılabileceği tahminini paylaştı.

ABN Amro Bank da tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Bu yıl için büyüme beklentisi yüzde 3,5, 2023 beklentisi yüzde 5,2 oldu. Kurum Ekonomisti Arjen van Dijkhuizen, "Kongre sonrası Kovid politikasında hızlı bir geri dönüş beklemediğimiz için, emlak sektöründe hala sıkıntılar yaşanırken ve küresel büyümenin de sert biçimde yavaşladığı ortamda büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettik" değerlendirmesini yaptı.

Ankette enflasyonun son çeyrekte yüzde 2,7 olacağı öngörüldü. İhracat beklentisi artarken ithalat beklentileri düştü.