CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin ekonomisi net yavaşlama işaretleri gösterdi

Çin ekonomisi net yavaşlama işaretleri gösterdi

Çin ekonomisi Temmuz ayında net yavaşlama işaretleri gösterdi.

Oluşturma Tarihi 15 Ağustos 2025 08:50

Çin ekonomisi Temmuz ayında net yavaşlama işaretleri gösterdi; perakende satışlar, sanayi üretimi ve yatırım büyümesi beklentilerin altında kalarak Pekin üzerindeki politika desteğini yenileme baskısını arttırdı.

Ulusal İstatistik Bürosu'na göre perakende satışlar yıllık bazda sadece %3,7 artarak %4,6'lık tahminin oldukça altında kaldı ve Haziran ayındaki %4,8'lik orana geriledi. Sanayi üretimi %5,7 artarak Kasım 2024'ten bu yana en zayıf genişlemesini kaydetti ve analistlerin %5,9'luk tahmininin gerisinde kaldı.

Sabit varlık yatırımları yılın ilk yarısında %2,8'den yılın ilk yedi ayında %1,6'ya gerilerken, aynı dönemde %12 düşen emlak yatırımlarındaki kötüleşen düşüşün de etkisiyle geriledi.

Ankete dayalı kentsel işsizlik oranı Temmuz ayında %5,2'ye yükseldi. Öğrenciler hariç genç işsizliği %14'ün üzerinde kalarak işgücü piyasasındaki sıkıntının devam ettiğine işaret ediyor.

Ekonomistler, yıl başındaki teşviklerin ve önleyici ticaret artışlarının etkisinin azalmasının tüketim ve yatırımdaki yapısal zayıflıkları ortaya çıkardığını söylüyor. Economist Intelligence Unit'ten Tianchen Xu, "Temmuz ayı verileri ivmenin zayıfladığını teyit ediyor," dedi. "Yılın tamamında büyümeye yönelik riskler artıyor."

Çin'in GSYH'si 2025'in ilk yarısında %5,3 artarak %5'lik resmi büyüme hedefini ulaşılabilir kıldı. Ancak ekonomistler, yeni teşvikler olmadan hedefin ıskalanmasının mümkün olduğu konusunda uyarıyor.

Bu arada, Pekin ve Washington gümrük vergisi ateşkesini 90 gün daha uzatma konusunda anlaştı, ancak altta yatan gerginlikler devam ediyor. Asia Society'den Jing Qian, "Temel anlaşmazlıklar - teknoloji, ticaret ve jeopolitik - çözülmekten çok uzak," diyerek bu yıl içinde olası üst düzey görüşmelere işaret etti.

İlginizi Çekebilir
Trump’ın tarifeleri ABD bütçesine milyarlarca dolar kazandırdı Trump'ın tarifeleri ABD bütçesine milyarlarca dolar kazandırdı 13 Ağustos 2025 11:16
Brent petrolün varili 65,64 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,64 dolardan işlem görüyor 13 Ağustos 2025 09:52
Japon imalatçıların ekonomiye güvenleri arttı Japon imalatçıların ekonomiye güvenleri arttı 13 Ağustos 2025 09:02
Avustralya’da ücret artış hızı yavaşladı Avustralya'da ücret artış hızı yavaşladı 13 Ağustos 2025 08:59
Trump, Goldman Sachs’ı yanlış değerlendirmekle suçladı Trump, Goldman Sachs'ı yanlış değerlendirmekle suçladı 13 Ağustos 2025 08:57
ABD, petrol fiyatı tahminini düşürdü ABD, petrol fiyatı tahminini düşürdü 13 Ağustos 2025 08:53
Piyasalar ABD enflasyonunun ardından pozitif seyrediyor Piyasalar ABD enflasyonunun ardından pozitif seyrediyor 13 Ağustos 2025 08:38
Hazine, bono ihalesiyle 41,7 milyar lira borçlandı Hazine, bono ihalesiyle 41,7 milyar lira borçlandı 12 Ağustos 2025 15:48
ABD enflasyon verisi belli oldu ABD enflasyon verisi belli oldu 12 Ağustos 2025 15:39
Çin’den gümrük vergisi açıklaması Çin'den gümrük vergisi açıklaması 12 Ağustos 2025 15:21
OPEC’in petrol üretimi günlük 263 bin varil arttı OPEC'in petrol üretimi günlük 263 bin varil arttı 12 Ağustos 2025 15:04
İngiltere’de işsizlik yatay seyir izledi İngiltere'de işsizlik yatay seyir izledi 12 Ağustos 2025 11:28
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler