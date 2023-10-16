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Çin ekonomisinde toparlanma işaretleri görülüyor

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, Çin ekonomisinin ve emlak piyasasının iyileşme işaretleri gösterdiklerini ve yerel yönetim borç risklerinin "yönetilebilir" durumda olduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 16 Ekim 2023 08:57

Son Güncelleme Tarihi 16 Ekim 2023 08:57

IMF'in Marakeş'teki yıllık toplantılarında konuşan Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, Çin'de sanayi üretimi ve hizmet faaliyetlerini içeren göstergelerin ekonomiye ilişkin olumlu eğilimler gösterdiklerini ifade etti.

Pan, ipotek kurallarının gevşetilmesinin ardından birçok bölgedeki emlak piyasasının "toparlanma işaretleri gösterdiğini" ifade ederken, Çin'in yerel yönetim borç riskinin "yapısal ve genel olarak yönetilebilir" olduğunu vurguladı.

Pan, para politikasının hem toplam hem de yapısal araçları daha iyi kullanacağını söylediği konuşmasında, Çin'in "makul" bir genişleme hızını korurken daha sürdürülebilir bir büyüme arayışında olacağını belirtti.

Çin Merkez Bankası Başkanı Cumartesi günü yaptığı açıklamada Pekin'in Uluslararası Para Fonu (IMF) kota kaynaklarında yapılacak bir artışın IMF'nin hissedarlığının ülkelerin ekonomik ağırlıklarını yansıtacak ve yükselen piyasalar ile gelişmekte olan ülkelerin sesini güçlendirecek şekilde yeniden düzenlenmesini istediğini söyledi.

Çin MB Başkanı konuşmasında, Çin'in IMF'nin yönetim kuruluna üçüncü bir Afrikalı başkanın eklenmesini desteklediğini de söyledi. Ancak Pan, bunun kotaların yeniden düzenlenmesi meselesinden ayrı olduğunu da sözlerine ekledi.

Pan, "Çin, IMF'yi kota temelli bir kurum olarak yeniden yapılandırmak, üyelerin küresel ekonomideki göreli ağırlıklarını yansıtmak ve yükselen piyasalar ile gelişmekte olan ülkelerin sesini ve temsilini güçlendirmek için kota artışı ve yeniden düzenlemeyle birlikte Kotaların On Altıncı Genel Gözden Geçirmesinin zamanında sonuçlanmasını dört gözle bekliyor" dedi.

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