Kovid tedbirlerinin gevşetildiği Çin'de bu kez milyonlarca vakanın ortaya çıkması sonrası ülke vatandaşlarının kendi önlemlerini alması ekonomik aktiviteyi olumsuz etkiliyor.

Bloomberg'in sekiz öncü veriden derlediği kümülatif endeksine göre aralık ayı ekonomik aktivitesi kasım ayına göre gerileme kaydetti.

Çin ekonomisi Kovid yasaklarının kaldırılmasından önce de zorluk yaşıyordu. Ancak yüksek frekanslı verilere göre yasakların kalkmasına rağmen Çin vatandaşlarının hareketliliği hızlı toparlanma göstermedi. Başkent Pekin'de geçtiğimiz perşembe günü 2019'a göre yüzde 70 daha az metro yolculuğu yapıldı. Trafik yoğunluğu da Ocak 2021 seviyelerinin yüzde 30'una ulaşabildi.

Hareketliliğin azalması perakende satışları da olumsuz etkiliyor. Kovid dönemi boyunca bir türlü toparlanamayan Çin perakende satışlarında daha fazla gerileme emareleri görülüyor. Çin perakende satış verisinde bardağın dolu tarafı olan otomobil satışları da kasım ayından bu yana düşmeye başladı.

Öte yandan Kovid yayılımı tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte sürüyor. Çin'de Ulusal Sağlık Komitesi'nin istatistikleri yayımlamayı bırakmasının ardından birçok büyük şehir vaka sayısında zirveye ocak ayında ulaşılacağını düşünüyor.