Uzun süredir enflasyon ve resesyon ikilemiyle meşgul olan emtia piyasasında geçen hafta yukarı yönlü bir hareket görüldü.

Geçen hafta genel olarak iyimser bir havanın hakim olduğu emtia piyasası, Çin ekonomisine dair umutlar ve ABD'de gerileyen enflasyondan destek buldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda yüzde 6,5 arttı.

Geçen hafta özellikle bakır ve petrolün performansı dikkati çekti.

Altın yüzde 2,9 ve gümüş yüzde 1,8 arttı. Altın, geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) "şahin" politikalarında yumuşamaya gidebileceği öngörüleriyle yükseldi. Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler yüzde 90 seviyesini aştı.

BAKIRDA RALLİ GÖRÜLDÜ

Geçen hafta metallere yükseliş eğilimi hakim olurken, bakırda ralli görüldü.

Bakırın libresi, geçen hafta 4,1297 dolarla Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeye taşındı. Çin'in katı Kovid-19 sınırlamalarını gevşetmesiyle konut sektörüne ilişkin teşvikleri özellikle bakıra olan talebi artırdı. Böylece bakır, geçen hafta yüzde 7,9 değer kazandı.

Panamalı First Quantum Minerals şirketinin proje vergi ve telif şartlarının çözülmesine ilişkin ilerleme bildirdikten sonra Panama hükümetiyle bir bakır madeni üzerinde anlaşmaya varmak üzere olduğuna dair ve Tsingshan Holding Group Kurucusu Xiang Guangdan'ın "Çin'deki zor durumda olan bazı bakır tesisleriyle ellerindeki bakırları işleyerek daha değerli ve rafine edilmiş hale getirebileceği konusunda görüşmelerde bulunduğuna" ilişkin açıklamaları da bakır talebine olan iyimserliği ortaya koyuyor.

Geçen hafta alüminyum yüzde 12 ve çinko yüzde 9,5 artış kaydetti.

Analistler, Fransa merkezli alüminyum izabe tesisi Aluminium Dunkerque'nin enerji fiyatlarının düşmesiyle üretimini tam kapasiteye çıkardığına dair haberlerin alüminyumdaki ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu bir gelişme olarak algılandığını söyledi.

Geçen hafta Brent petrol yüzde 8,8 artarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz yüzde 11 azalış kaydetti.

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişte, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in sınırlarını uluslararası uçuşlara açması ve talepte büyüme beklentilerinin desteklenmesi etkili oldu.

ABD'de doğal gaz stok ve depolamalarının artmasıyla da doğal gaz fiyatları düştü.

EMTİA PİYASALARINDA YÜKSELİŞ EĞİLİMİ

Emtia piyasalarına da geçen hafta yükseliş eğilimi hakim oldu.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğdayda yatay bir seyir izlenirken, mısır yüzde 3,3, soya fasulyesi yüzde 2,4 ve pirinç yüzde 2,2, artış kaydetti.

Intercontinental Exchange'de (ICE) pamuk yüzde 3,8 ve kahve yüzde 4,2 değer kaybederken, şeker yüzde 3,3 ve kakao yüzde 1,8 yükseldi.

Mısır ve pirinç üretim tahminlerinin önceki aya göre düşüş göstermesi, fiyatlarda yükselişe neden oldu. Dolar endeksinde yaşanan gerileme ile artan talep beklentileri de şeker fiyatlarına olumlu yansıdı.

ABD'de haftalık ihracat verilerinin ortalamaların altında seyretmesi, pamuk fiyatlarında değer kaybına neden oldu.

Yeni sezonda kahve piyasasında üretim fazlası olacağı beklentisi kahve fiyatlarını olumsuz etkiledi.