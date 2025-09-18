CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin, Google'a açtığı antitröst soruşturmasını sonlandırdı

Çin, Google'a açtığı antitröst soruşturmasını sonlandırdı

Çin, Google'a yönelik antitröst soruşturmasını sessizce sonlandırdı. Bu, Pekin'in ABD ile tırmanan ticaret müzakereleri arasında düzenleyici baskısını çip devi Nvidia'ya odaklamasıyla stratejik bir değişime işaret ediyor.

Oluşturma Tarihi 18 Eylül 2025 08:48

Konuya yakın iki kişinin FT'ye verdikleri bilgilere göre, Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) Google'a yönelik soruşturmasını "zhongzhi" — yani resmi olarak sonlandırma — kararı aldı. Şubat ayında başlatılan soruşturma, Google'ın Android işletim sisteminin hakimiyeti ve bunun Oppo ve Xiaomi gibi Çinli akıllı telefon üreticileri üzerindeki etkisine odaklanmıştı.

Google'ın arama motoru da dahil olmak üzere temel hizmetleri Çin'de engellenmiş durumda olsa da, şirket küresel tüketicileri hedefleyen Çinli firmalara reklam ve bulut hizmetleri satarak önemli bir gelir elde etmeye devam ediyor.

Davanın düşürülmesi, Pekin'in taktiksel bir hamlesi olarak görülüyor. Bir kaynak, "Bir davayı düşür, diğerini ele geçir" dedi. Bu değişiklik, Çin'in Nvidia'yı 2020 yılında Mellanox Technologies'i satın alırken antitröst yasalarını ihlal etmekle suçlayarak denetimini yoğunlaştırmasıyla birlikte geldi. Suçlu bulunursa, Nvidia Çin'deki yıllık satışlarının %10'una kadar para cezasına çarptırılabilir.

Çin'in internet düzenleme kurumu bu hafta, ByteDance ve Alibaba gibi önde gelen teknoloji şirketlerinin Nvidia'nın RTX Pro 6000D AI çiplerini test etmesini veya satın almasını yasaklayarak, ABD'li çip üreticisine yönelik baskıyı daha da artırdı.

Bu adım, her iki ülkenin yetkililerinin Madrid'de yeni bir ticaret görüşmeleri turunu tamamlamasının ardından geldi. Başkan Donald Trump'ın Cuma günü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı telefon görüşmesinde TikTok ile ilgili bir anlaşmayı sonuçlandırması ve teknoloji dünyasını bir kez daha yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi temmuzda arttı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda arttı 16 Eylül 2025 13:24
Ford, Köln’deki fabrikasında bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor Ford, Köln'deki fabrikasında bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor 16 Eylül 2025 13:04
Brent petrolün varili 67,27 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 67,27 dolardan işlem görüyor 16 Eylül 2025 09:45
Trump’ın Fed üyesi Cook’u görevden alma girişimi engellendi Trump'ın Fed üyesi Cook'u görevden alma girişimi engellendi 16 Eylül 2025 09:03
Fransa büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti Fransa büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti 16 Eylül 2025 08:59
ABD’de Miran’ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği onaylandı ABD'de Miran'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği onaylandı 16 Eylül 2025 08:57
Google İngiltere’ye yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım yapacak Google İngiltere'ye yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım yapacak 16 Eylül 2025 08:55
Trump, şirketlerin 6 aylık finansal rapor sunmalarını önerdi Trump, şirketlerin 6 aylık finansal rapor sunmalarını önerdi 15 Eylül 2025 16:56
New York Fed imalat endeksi geriledi New York Fed imalat endeksi geriledi 15 Eylül 2025 16:25
Ifo analizi: Almanya’nın, inovasyon politikasında yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var Ifo analizi: Almanya'nın, inovasyon politikasında yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var 15 Eylül 2025 16:02
Çin’in ekonomiyi destekleyici ek adımlar atması bekleniyor Çin'in ekonomiyi destekleyici ek adımlar atması bekleniyor 15 Eylül 2025 15:36
Avro Bölgesi dış ticaret fazlası verdi Avro Bölgesi dış ticaret fazlası verdi 15 Eylül 2025 12:49
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler