Morgan Stanley, Çin Komünist Partisi Kongresi sonrasında Devlet Başkanı Xi'den gelen mesajlar üzerinde değerlendirme ile Çin hisse senedi endeksleri için beklentilerini değiştirdi.

BEKLENTİLERİ ARASINDAKİ FARK AÇILDI

Yapılan değişiklik ile Morgan Stanley'in MSCI Çin Endeksi için pozitif ve ve negatif senaryolara bağlı beklentileri arasındaki fark açıldı.

Negatif senaryoda MSCI Çin Endeksi'nin Haziran 2023'e kadar yüzde 22 değer kaybedeceğini öngören Morgan Stanley, pozitif senaryoda ise Endeks'in yüzde 48 artacağını öngördü.

Morgan Stanley'in MSCI Çin için 2023 Haziran beklentisini 64 puandan 55 puana, Hang Seng için beklentisinin 19 bin 400 puandan 16 bin 900 puana, Hong Kong Çin Endeksi için tahminini 6550 puandan 5680 puana, Shenzhen CSI 300 için beklentisini 4270 puandan 4210 puana revize etti.