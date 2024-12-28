CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin ilk üç çeyrekte 241,3 milyar dolarlık cari fazla verdi

Çin ilk üç çeyrekte 241,3 milyar dolarlık cari fazla verdi

Çin'de cari işlemler dengesinin, yılın ilk üç çeyreğinde 241,3 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.

Oluşturma Tarihi 28 Aralık 2024 10:22

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Eylül 2024 dönemine ait cari işlemler hesabını açıkladı. Buna göre dış ticaret, hizmetler, yatırım ve cari transferlerdeki gelir-gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk 9 ayda 241,3 milyar dolar fazla verdi.

Bu dönemde dış ticarette 518,3 milyar dolar fazla, hizmet alım-satımlarında 181,5 milyar dolar açık, yatırımlarda 105,6 milyar dolar açık ve cari transferlerde 10,2 milyar dolarlık fazla kaydedildi.

Cari işlemler fazlasının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı ise yüzde 1,8 oldu.

İlginizi Çekebilir
Japonya devlet tahvili satışlarını yükseltecek Japonya devlet tahvili satışlarını yükseltecek 26 Aralık 2024 09:04
KIDEM TAZMİNATI SON DAKİKA! Yeni yılda ne kadar olacak? İşte örnek kıdem tazminatı hesaplama KIDEM TAZMİNATI SON DAKİKA! Yeni yılda ne kadar olacak? İşte örnek kıdem tazminatı hesaplama 25 Aralık 2024 16:56
Avrupa’daki merkez bankaları faiz indirimine odaklandı Avrupa'daki merkez bankaları faiz indirimine odaklandı 25 Aralık 2024 11:28
Brent petrole yılbaşı arası Brent petrole yılbaşı arası 25 Aralık 2024 10:10
Güney Kore’de kripto para yatırımcısı sayısı 15 milyonu geçti Güney Kore'de kripto para yatırımcısı sayısı 15 milyonu geçti 25 Aralık 2024 09:18
Çin’den bankalara 300 milyar yuan kredi Çin'den bankalara 300 milyar yuan kredi 25 Aralık 2024 09:15
Japonya 115 trilyon yenlik rekor bütçe planlıyor Japonya 115 trilyon yenlik rekor bütçe planlıyor 25 Aralık 2024 09:13
BOJ: Fiyat istikrarı hedefinin yakalanacağına güven arttı BOJ: Fiyat istikrarı hedefinin yakalanacağına güven arttı 25 Aralık 2024 09:11
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 27 Aralık 2024 09:16
Altının kilogram fiyatı günü düşüşle kapattı Altının kilogram fiyatı günü düşüşle kapattı 24 Aralık 2024 16:54
Brent petrolün fiyatı talep beklentisiyle yükseldi Brent petrolün fiyatı talep beklentisiyle yükseldi 24 Aralık 2024 10:33
Çin’den ABD’ye çip tepkisi Çin'den ABD'ye çip tepkisi 24 Aralık 2024 08:58
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler