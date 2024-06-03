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Çin imalat PMI son 23 ayın zirvesinde

Çin'de Caixin imalat PMI Haziran 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Oluşturma Tarihi 03 Haziran 2024 09:03

Son Güncelleme Tarihi 03 Haziran 2024 09:03

Çin'de imalat faaliyeti güçlü üretim ve yeni siparişlerle Mayıs ayında yaklaşık iki yılın en hızlı büyümesini gösterdi. Caixin/S&P Global imalat PMI Mayıs ayında Nisan ayındaki 51,4 seviyesinden 51,7'ye yükselerek Haziran 2022'den bu yana en hızlı artışı kaydetti. Analistler ise Mayıs ayında imalat PMI'nın 51,5 olmasını bekliyorlardı.

Üretim Haziran 2022'den bu yana en hızlı şekilde artarken, tüketici segmentindeki firmalar Mayıs ayında keskin bir büyüme kaydetti.

Katılımcılara göre, daha güçlü yerel ve küresel talep müşterilerin yeni ürünlere olan ilgisini desteklediğinden, üretim daha yüksek yeni iş girişleri ile desteklendi.

Ancak yeni ihracat siparişleri Nisan ayındaki 41 ayın en yüksek seviyesine kıyasla çok daha yavaş bir hızda arttı. Bazı katılımcılar son ticaret fuarlarının yeni işlere yol açtığını söylerken, diğerleri denizaşırı pazarlara stratejik genişlemelerine atıfta bulundu. Ancak cansız küresel ekonomi bir kısıtlama olmaya devam ediyor.

'SATIN ALMA MİKTARINDA SON ÜÇ YILIN EN HIZLI ARTIŞI YAŞANDI'

Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Wang Zhe, "Biriken bu sorunlara çözüm bulmak zaman alacaktır. Ekonominin istikrara kavuşturulması, iç talebin canlandırılması ve istihdamın arttırılmasına yönelik politikaların güçlendirilmesi ve tutarlı hale getirilmesi gerekiyor" dedi.

Devam eden üretim gereksinimlerini karşılamak için fabrikalar satın alma faaliyetlerini hızlandırdı ve satın alma miktarı son üç yılın en hızlı artışını gösterdi.

Yükselen metal, plastik ve enerji fiyatları ortalama girdi maliyetlerinde artışa yol açtı. Girdi fiyatları enflasyonu geçen Ekim ayından bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti.

Ancak, istihdam zayıf kalmaya devam ederek art arda dokuzuncu ayda da daralma bölgesinde kaldı. İş kayıplarının hızı yavaşlarken, tüketim malları üreticilerinin personel seviyelerinde hafif bir artış bile kaydedildi.

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