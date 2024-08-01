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Çin imalat sektörü 9 aydan sonra ilk kez daraldı

Çin'in Temmuz ayındaki imalat aktivitesi, yeni siparişlerin azalmasıyla dokuz aydan bu yana ilk kez daraldı.

Oluşturma Tarihi 01 Ağustos 2024 09:21

Son Güncelleme Tarihi 01 Ağustos 2024 09:22

Çin Caixin/S&P Global imalat PMI Temmuz ayında Haziran ayındaki 51,8 seviyesinden 49,8'e gerileyerek geçen yılın Ekim ayından bu yana en düşük değerini aldı. Analistler imalat PMI'nın 51,5 olacağını tahmin ediyorlardı.

Caixin anketine göre imalat üretimindeki artış son dokuz ayın en yavaş seviyesinde gerçekleşirken, bu durum yeni siparişlerde son bir yılda görülen ilk düşüşe bağlandı. Katılımcılar zayıf performanstan talepteki durgunluğu ve müşterilerin bütçe kesintilerini sorumlu tuttu.

Alt sektör verileri, yeni siparişlerdeki yenilenen düşüşün ağırlıklı olarak yatırım ve ara mallarını etkilediğini gösterirken, tüketim malları sektöründe Temmuz ayında hafif bir genişleme görüldü. Çin, tüketimi artırmak için geçen hafta 1 trilyon yuanlık ultra uzun özel hazine bonosu ihracının yaklaşık 150 milyar yuanlık (20,74 milyar dolar) kısmının eski cihazların, arabaların, elektronik bisikletlerin ve diğer malların değiştirilmesini sübvanse edeceğini duyurdu.

Yeni siparişlerdeki genel durgunluğa rağmen, ihracat siparişleri Temmuz ayında da artmaya devam etti, ancak büyüme hızı Haziran ayına göre biraz yavaşladı. Caixin Insight Group ekonomisti Wang Zhe, "En önemli sorunlar hala yetersiz etkin iç talep ve zayıf piyasa iyimserliği" dedi ve büyümeyi istikrara kavuşturmak için politika çabaları çağrısında bulundu. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ikinci çeyrekte büyüme tahminlerini kaçırdı ve perakende satışlar ve ithalatın sanayi üretimi ve ihracatın önemli ölçüde altında performans göstermesiyle deflasyonist baskılarla karşı karşıya kaldı.

Gümrük sözcüsü Lv Daliang yaptığı açıklamada, Çin'in yılın ikinci yarısındaki dış ticaret büyümesinin, yüksek jeopolitik riskler, korumacılığa bağlı tedarik zinciri aksaklıkları, nakliye sıkışıklığı ve artan nakliye ücretleri gibi çok sayıda engelle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Caixin anketine göre, satın alma faaliyetleri Ekim 2023'ten bu yana ilk kez gerileyerek satın alma stoklarının yeniden tükenmesine yol açtı. Öte yandan, mamul mal stokları yeniden yükseldi, ancak bu kısmen giden sevkiyatlardaki gecikmelerden kaynaklandı. Bazı Çinli üreticiler artan rekabet nedeniyle satışları desteklemek için satış fiyatlarını düşürürken, girdi maliyeti enflasyonu azaldı.

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