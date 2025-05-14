Çin, İngiltere ve ABD'ye tepki gösterdi

Çin, İngiltere-ABD ticaret anlaşmasını eleştirerek Starmer hükümetinin bu ülkeyle ilişkileri canlandırma çabasına potansiyel bir darbe vurdu.

Pekin, bu tür anlaşmaların diğer ulusları hedef almamasının "temel bir ilke" olduğunu söyledi.

İngiltere'nin Amerika ile yaptığı ve Trump yönetiminin geçen ay kapsamlı küresel gümrük tarifelerini açıklamasından bu yana ilk anlaşma olan anlaşma, "üçüncü ülkelerin piyasa dışı politikalarını ele almak" için bir koordinasyon anlaşması içeriyor.

Bu maddenin, İngiltere'nin Çin gibi ülkelere yaptığı ihracat yoluyla Amerika'nın ticaret ve güvenlikle ilgili önlemlerinin aşılması için bir "arka kapı" olmasını engellemeyi amaçladığı anlaşılıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Financial Times'a verdiği demeçte "Devletler arasındaki işbirliği üçüncü tarafların çıkarları aleyhine ya da onlara zarar verecek şekilde yürütülmemelidir" dedi.