Çin Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanı Ni Hong, Çin'in konut alımlarını teşvik etmek için daha düşük konut kredisi oranları ve ilk kez ev alacaklar için daha düşük peşinat oranları gibi daha etkili önlemler uygulamaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Xinhua'ya konuşan Ni, bir sempozyumda yaptığı konuşmada, bölge sakinlerinin temel konut taleplerinin ve daha iyi yaşam koşulları ihtiyaçlarının karşılanmasının öneminin altını çizdi.

Ni, önceden satılmış evlerin teslim edilmesini sağlamak için çaba gösterme sözü verdi ve ev alıcılarına verilen ipoteklerin önceki konut kredisi kayıtları yerine sahip oldukları ev sayısına göre yapılabileceğini söyleyerek emlak piyasasındaki toparlanmayı pekiştirmek için sektör genelinde daha fazla eylem çağrısında bulundu.

Ni, ayrıca evlerini yenilemek isteyen kişiler için vergi oranlarının düşürülmesi çağrısında bulundu.

Bakanlığın inşaat şirketlerini ve emlak geliştiricilerini uygun fiyatlı konut projelerine, şehirlerdeki köylerin yenilenmesine ve kamu tesisi inşaatlarına aktif olarak katılmaya çağırdığını ifade eden Ni, "Konut arzı tarafındaki yapısal reformu derinleştirmek, bilimsel ve teknolojik güçlendirmeyi güçlendirmek, konut kalitesini arttırmak ve insanlar için 'iyi evler' inşa etmek gerekiyor" dedi.