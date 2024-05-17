Çin konut fiyatları düşüşünü sürdürdü

Çin'in büyük şehirlerindeki yeni konut fiyatları Nisan ayında tekrar düştü. The Wall Street Journal'ın Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafındanaçıklanan verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, ortalama yeni ev fiyatları Nisan ayında Mart ayına göre %0,58 düşerek bir önceki ay kaydedilen %0,34'lük düşüşten daha fazla geriledi.

Mart ayında 57 olan konut fiyatlarının düştüğü kent sayısının Nisan ayında 64'e yükseldiğini gösterdi. Bir yıl öncesine kıyasla ortalama konut fiyatları Nisan ayında %3,51 oranında düştü. Mart ayında fiyatlar yıllık %2,65 düşmüştü.

MART AYINDA 58 KENTTE DÜŞMÜŞTÜ

70 şehirden 63'ünde konut fiyatları bir önceki yıla göre düşüş gösterdi. Mart ayında 58 kentte fiyatlar gerilemişti.

Çinli yetkililerin emlak sektöründeki gerilemeyi tersine çevirmeye yönelik yeni çabalar açıklaması bekleniyor. Hükümetten yapılan açıklamaya göre, ülkenin konut ve mali düzenleyicileri öğleden sonra bir basın toplantısı düzenleyerek evlerin teslim edilmesini sağlayacak politikaları tanıtacak.