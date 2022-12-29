Çin limanlarında taşınan kargo yükü ve konteyner hacmi, 2022'nin 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, ocak-kasım döneminde limanlarda taşınan konteyner miktarı 270 milyon TEU, taşınan kargo yükü miktarı 14,31 milyar ton oldu. Taşınan birim konteyner sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 4,2, kargo yükü miktarı ise yüzde 0,7 artış kaydetti.

Yurt içinde taşınan kargo yükü yüzde 2,2 artarken, yurt dışına taşınan yüzde 2,5 azaldı.

Liman taşımacılığı, son 2 ayda ihracat ve ithalattaki düşüşlerden etkilendi.

Bu arada, geçen ay ihracat yıllık bazda yüzde 8,7, ithalat da yüzde 10,6 geriledi.