Çin Maliye Bakanı: Harcamaların toplam büyüklüğünün artmasını sağlayacağız

Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, Komünist Parti'nin yayın organı People's Daily tarafından yayınlanan röportajında "Mali harcamaların toplam büyüklüğünün artmasını sağlayacağız" dedi.

Lan ayrıca, ülkenin bütçe açığının büyüklüğünün 2024 yılında "belirli bir seviyede" tutulacağını ve yetkililerin altyapı yatırımlarının önemli bir kaynağı olan yeni özel yerel yönetim tahvilleri için "uygun" bir kota belirlemeye devam edeceğini vurguladı. "Bu şekilde, genel hükümet harcamaları artacak ve iç talebi canlandırmada daha iyi bir rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

Lan, nakit sıkıntısı çeken yerel yönetimlerin temel harcama ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için, merkezi hükümetin yoksul bölgelere öncelik vermek suretiyle bu kurumlara fon aktarmaya devam edeceğini söyledi. Lan ayrıca yetkililerin teknolojik inovasyon ve imalat gelişimini desteklemeye odaklanan bazı vergi indirimlerini de uygulamaya koyacağını ifade etti.