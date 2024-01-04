CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin Maliye Bakanı: Harcamaların toplam büyüklüğünün artmasını sağlayacağız

Çin Maliye Bakanı: Harcamaların toplam büyüklüğünün artmasını sağlayacağız

Çin Maliye Bakanı, yetkililerin iç talebi desteklemek ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin yeniden ivme kazanmasına yardımcı olmak için yollar ararken, Çin'de kamu harcamalarının bu yıl artacağını söyledi.

Oluşturma Tarihi 04 Ocak 2024 09:18

Son Güncelleme Tarihi 04 Ocak 2024 09:18

Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, Komünist Parti'nin yayın organı People's Daily tarafından yayınlanan röportajında "Mali harcamaların toplam büyüklüğünün artmasını sağlayacağız" dedi.

Lan ayrıca, ülkenin bütçe açığının büyüklüğünün 2024 yılında "belirli bir seviyede" tutulacağını ve yetkililerin altyapı yatırımlarının önemli bir kaynağı olan yeni özel yerel yönetim tahvilleri için "uygun" bir kota belirlemeye devam edeceğini vurguladı. "Bu şekilde, genel hükümet harcamaları artacak ve iç talebi canlandırmada daha iyi bir rol oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

Lan, nakit sıkıntısı çeken yerel yönetimlerin temel harcama ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için, merkezi hükümetin yoksul bölgelere öncelik vermek suretiyle bu kurumlara fon aktarmaya devam edeceğini söyledi. Lan ayrıca yetkililerin teknolojik inovasyon ve imalat gelişimini desteklemeye odaklanan bazı vergi indirimlerini de uygulamaya koyacağını ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Husiler dün Kızıldeniz’e 2 füze fırlattı Husiler dün Kızıldeniz'e 2 füze fırlattı 03 Ocak 2024 09:05
Petrol fiyatları arz kesintilerine rağmen düşüş kaydetti Petrol fiyatları arz kesintilerine rağmen düşüş kaydetti 03 Ocak 2024 11:14
EMEKLİYE ZAM 2024 SON DAKİKA: Açıklanıyor! 3 formül masada: SSK, Bağ-Kur kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? EMEKLİYE ZAM 2024 SON DAKİKA: Açıklanıyor! 3 formül masada: SSK, Bağ-Kur kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 02 Ocak 2024 18:18
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 03 Ocak 2024 09:10
Almanya ve Avro Bölgesi’nde sanayi küçülmeye devam ediyor Almanya ve Avro Bölgesi'nde sanayi küçülmeye devam ediyor 02 Ocak 2024 16:53
İngiltere’de imalat sanayi sektörü daraldı İngiltere'de imalat sanayi sektörü daraldı 02 Ocak 2024 16:13
Türkiye’nin ham çelik üretimi kasımda arttı Türkiye'nin ham çelik üretimi kasımda arttı 02 Ocak 2024 14:12
İngiltere’de fon sayısı 20 yılın en düşük seviyesinde İngiltere'de fon sayısı 20 yılın en düşük seviyesinde 02 Ocak 2024 10:10
Borsa güne yatay seyirle başladı Borsa güne yatay seyirle başladı 03 Ocak 2024 10:03
ABD’nin Hollanda üzerinden Çin’e yeni çip hamlesi ABD'nin Hollanda üzerinden Çin'e yeni çip hamlesi 02 Ocak 2024 10:04
Çin hisse senetleri yeni yıla düşüşle başladı Çin hisse senetleri yeni yıla düşüşle başladı 02 Ocak 2024 09:46
Kızıldeniz krizi artıyor: Petrolde son durum ne? Kızıldeniz krizi artıyor: Petrolde son durum ne? 02 Ocak 2024 09:43
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,22
%0,7218
DOLAR
1.004,61
%0,4608
EURO
1.002,64
%0,2635
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.036,63
%3,6628
DOLAR
1.044,06
%4,4061
EURO
1.009,62
%0,9615
ALTIN
1.015,44
%1,5441
BORSA
1.046,76
%4,6755
DOLAR
1.070,38
%7,0376
EURO
1.069,49
%6,949
ALTIN
923,47
%-7,6527
BORSA
1.603,85
%60,3849
DOLAR
1.654,02
%65,4021
EURO
1.806,87
%80,6872
ALTIN
1.309,29
%30,9293
BORSA
BİST En Aktif Hisseler